Buzz Astral to jeden z tych disnejowskich bohaterów, których trudno nie znać. Przez lata doczekała się dziesiątek gadżetów, a jego cytaty w Toy Story na dobre przebiły się do świata popkultury. Magicy z Disneya i Pixara doskonale wiedzą, że jego postać darzona jest ogromną sympatią. Dlatego idąc tropem innych swoich popularnych produkcji przygotowują film animowany, w którym to on będzie grał pierwsze skrzypce. I żaden kowboj czy rozbrykany dzieciak nie będą mu kraść czasu antenowego.

Buzz Astral - oto pierwszy trailer nadchodzącej animacji Disneya i Pixara. Premiera już latem 2022

Do nieskończoności i…

Poznaj historię Kosmicznego Strażnika w nowym filmie studia Disney i Pixar - „Buzz Astral", w kinach latem 2022 r.💫

Dzisiaj twórcy filmu zaprezentowali pierwszy trailer, w którym możemy zobaczyć sporo efektownych scen z podróży i przygód kultowego Buzza Astrala. Polscy widzowie niewątpliwie docenią także powrót głos jednego, jedynego, Buzza Astrala — czyli Łukasza Nowickiego, który w mojej ocenie natychmiast dodał filmowi sporo charakteru.

Spodziewam się familijnego kina przygodowego, ze zwiedzaniem nowych planet i całym zastępem przygód. Pierwsza zajawka wygląda naprawdę zachęcająco — a nie ukrywam, że jako wielki fan starej animacji chętnie poznam prawdziwą historię Buzza Astrala. Niestety, na to jeszcze chwilę przyjdzie nam poczekać - premiera filmu zapowiadana jest na lato przyszłego roku. A jak pokazały ostatnie miesiące — do takich zapowiedzi nie ma się co specjalnie przywiązywać, bo terminy te lubią być ruchome.