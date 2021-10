Wydarzenie DC FanDome przyniosło nam wyczekiwane zwiastuny "The Batman", "The Flash" "Black Adam" oraz "Peacemaker" i wielu innych nadchodzących filmów i seriali DC.

The Batman - zwiastun DC FanDome

https://www.youtube.com/watch?v=bw18JwCPqCs&t=73s

DC zostawiło najlepsze na koniec, ale my zaczniemy od zwiastunu "The Batman" Matta Reevesa. Nareszcie słyszymy i widzimy więcej Batmana Roberta Pattinsona, mamy szansę zobaczyć Catwoman/Selinę Kyle w wersji Zoe Kravitz i skrawki ujęć z Paulem Dano jako Riddler (Człowiek Zagadka). Jest też więcej Pingwina w wersji Colina Farrella. Nie brakuje słów krytyki wobec tej zapowiedzi, ale w mojej ocenie dostaniemy udany, mroczny i ciężki film, który świetnie pokaże początki działalności Batmana w Gotham. Wielokrotnie przekładana premiera filmu odbędzie się 4 marca 2022 roku. Zwiastun jest dostępny w 4K na Vimeo. Poniżej materiały zza kulis.

"The Flash" zwiastun

Podobnie jak w przypadku "The Batman", koncept na film solowy Flasha przeszedł długą drogę, ale nareszcie projekt jest w produkcji. Pokaże on próby odratowania uniwersum przez Flasha, po tym jak jego działania znacząco wpłynęły na przeszłość i przyszłość zmieniając dotychczasową historię. U jego boku znajdzie się dwójka speedsterów oraz... Batman. Do roli powraca Michael Keaton, a w filmie ma też się pojawić Ben Affleck. Podczas oglądania scen w jaskini miałem ciarki. Premiera w przyszłym roku.

Black Adam - zwiastun

Pierwsza wideo zapowiedź filmu "Black Adam" z Dwaynem Johnsonem. Dla aktora miał to być wymarzony projekt do zrealizowania, a widzowie muszą wiedzieć, że główna postać jest arcywrogiem Shazama. Premiera filmu 29 lipca 2022 roku.

Shazam 2: Fury of the Gods

Dość długo przychodzi nam czekać na sequel Shazama, ale film powstaje a Zachary Levi podzielił się krótkim materiałem z planu z kilkoma ujęciami z samej produkcji. Do premiery, niestety, bardzo daleko, bo zaplanowana jest na 2 czerwca 2023 roku.

Peacemaker - zwiastun serialu

Niedawno ogłoszony przez HBO serial "Peacemaker" z Johnem Cena doczekał się zwiastunu podczas DC FanDome 2021. Pierwszy klip liczy blisko 3 minuty, a fabuła najwyraźniej będzie kontynuacją filmu "The Suicide Squad". Premiera serialu na HBO Max 13 stycznia 2022 roku.

Aquaman and the Lost Kingdom

Nareszcie doczekaliśmy się także pierwszych materiałów z sequela "Aquamana". Film z Jasonem Mamoa. Do premiery jednak jeszcze kawałek czasu - zaplanowana jest na 16 grudnia 2022 roku.

Gry Gotham Knights i Suicide Squad: Kill the Justice League

Przed nami także premiery dwóch gier z uniwersum DC. "Suicide Squad: Kill the Justice League" jest przygotowywane przez Rocksteady, natomiast Warner Bros. Games Montreal szykuje "Gotham Knights" w stylu gier z serii Arkham.

Batman: Caped Crusader

Ogłoszony wcześniej serial animowany "Batman: Caped Crusader", za którym stoją JJ. Abrams, Matt Reeves oraz Bruce Timm doczekał się pierwszego materiału zza kulis. Ma to być produkcja HBO Max nawiązująca do kultowej animacji "Batman: The Animated Series", a także wysoko ocenianego "Batman Beyond".