Co można złożyć z twojej sterty klocków Lego? Zeskanuj je Brickit, a się dowiesz!

Lego od połowy XX wieku zabawia świat swoimi niesamowitymi klockami. To jedna z tych zabaw, których nigdy nie ma się dość — i to niezależnie od wieku. No bo właśnie po drodze firma zadbała o to, aby ich produkty miały szansę trafić absolutnie do każdej grupy wiekowej — i każdemu dawały masę frajdy. Nowe zestawy co rusz trafiają na rynek, ale składanie według instrukcji nie dla każdego jest najlepszą formą, w jakiej można bawić się Lego. Jedni stawiają na zaplanowane przez producenta konstrukcje, inni wolą dać się ponieść kreatywności, a jeszcze inni zastanawiają się co tak naprawdę mogą zrobić z klocków które mają pod ręką. I odpowiedzi na to pytanie udzieli im aplikacja Brickit!

Brickit podpowie co możecie zrobić z klocków Lego, które macie pod ręką

Aplikacja Brickit zadebiutowała w sklepiku z aplikacjami Apple dosłownie wczoraj i w mig zrobiło się o niej głośno. Wszystko przez to, że… to naprawdę działa, a wykorzystanie jej w praktyce jest dziecinnie proste. No i jako że chyba możemy przejść do porządku dziennego nad tym, że klocki Lego nie są zabawą wyłącznie dla najmłodszych, raczej nikogo nie powinien dziwić fakt, że szybko znalazła się ona na językach wielu miłośników kreatywnej zabawy. Ale jak to wygląda w praktyce?