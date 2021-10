Stays - Revolut wchodzi w rezerwację noclegów. Taniej niż na Booking.com

Z aplikacji mobilnej Revolut robi się prawdziwy kombajn. Oprócz standardowej obsługi płatności, dzielenia czy planowania wydatków, kupowania walut i kryptowalut czy inwestycji w złoto oraz ubezpieczeń, dochodzi teraz rezerwacja noclegów w kraju i za granicą.

Marsel Nikaj, Head of Savings w Revolut:

Spędziliśmy wiele godzin rozmawiając z naszymi klientami i pytając jakie kolejne produkty i usługi chcieliby zobaczyć w swojej aplikacji. Ponieważ turystyka, po długim okresie pandemii, stopniowo się odradza, stworzyliśmy funkcję Stays by pomóc klientom w Polsce i na świecie szybciej, łatwiej i taniej rezerwować noclegi. Revolut będzie aplikacją, która spełni wszystkie potrzeby związane z podróżowaniem.

Nową usługę rezerwacji Stays znajdziecie w centrum produktów w aplikacji Revolut w zakładce Podróże - Noclegi. Z jej poziomu dokonamy błyskawicznej rezerwacji w wybranym miejscu i lokalu. Do wyboru jest mnóstwo lokalizacji w kraju i za granicą.

Dla ułatwienia możemy skorzystać tu z wyszukiwarki miejscowości, do których chcemy się udać, wraz z zaznaczeniem terminu wyjazdu i powrotu oraz liczby gości. Działa to nad wyraz sprawnie i szybko, na pewno szybciej niż na Booking.com, a do tego jest taniej.

Z uwagi, że to sezon zimowy przed nami sprawdziłem ten sam lokal w Zakopanem - w Stays, na stronie domowej i na Booking.com, w tym samym terminie i przy tej samej liczbie gości.

Na stronie domowej jednego z lokali w Zakopanem można zarezerwować dwuosobowy pokój w cenie 290 zł za dobę. Za rezerwację online na tej samej stronie zapłacimy 261 zł.

Z kolei na Booking.com za ten sam pokój dla dwóch osób przyjdzie nam zapłacić w promocji 302 zł, można wprawdzie ten koszt obniżyć o 10% w ramach zniżki Genius, ale spójrzmy, ile zapłacimy za taki nocleg w Stays.

Dokładnie 265 zł, to wprawdzie o 4 zł drożej niż na stronie lokalu, ale Revolut przy każdej rezerwacji w Stays oferuje natychmiastowy cashback w wysokości 10% ceny bazowej, tak więc w rezultacie zapłacimy za ten nocleg taniej niż przy zamówieniu bezpośrednio u właścicieli pensjonatu.

W szczegółach i opisach lokali znajdziemy wszystkie niezbędne informacje o dostępnych udogodnieniach, śniadaniach w cenie, dostępu do parkingu, dodatkowych usługach, atrakcjach, ułatwieniach dla osób niepełnosprawnych czy pomocy w transporcie. Do tego oczywiście opis samego lokalu i opinie klientów oraz ich oceny pobrane z serwisów, głównie Hotels.com.

Co jeszcze ważne, Revolut nie pobiera żadnych opłat rezerwacyjnych z tego tytułu, tak więc obowiązuje jedynie te, które pobierają właściciele lokalów.

Revolut dobrze wybrał czas debiutu usługi Stays, po okresie pandemii klienci wrócili na dobre do podróżowania. W okresie od czerwca do października tego roku, prawie pół miliona polskich klientów Revolut wyjechało za granicę, co było wzrostem rok do roku aż o 92%. Podczas tych wyjazdów ich średnie wydatki wyniosły 2 167,00 zł na osobę i były wyższe o 12% niż rok temu i o 6% niż przed pandemią, w 2019 roku.

Źródło: Revolut.