Kłopoty Androida 12. Użytkownicy zgłaszają wysypywanie się aplikacji

Android 12 to jedna z największych aktualizacji systemu od Google od lat. Nie tylko sam stockowy system wygląda teraz zupełnie inaczej dzięki Material You, ale też Google wprowadził wiele zmian pod maską, szczególnie w kwestii bezpieczeństwa, o czym dużo mówił przy okazji nowego Pixela. Testy wersji deweloperskich i bety trwały długo i co i rusz słyszeliśmy, że ten czy tamten telefon miał jakieś problemy. Wydawać więc by się mogło, że po tak długich testach w dniu premiery wszystko pójdzie bezproblemowo. Niestety, złożoność nowego systemu operacyjnego sprawia, że już kilkanaście dni po premierze pierwsi użytkownicy zaczęli zgłaszać poważne problemy z jego stabilnością.

Android 12 - co nie działa?

Użytkownicy Pixeli, którzy jako pierwsi mieli możliwość zainstalowania nowego systemu zgłaszają poważne problemy ze stabilnością aplikacji. Programy po prostu wyłączają się w losowych momentach i żadne działanie ze strony użytkownika (przywrócenie ustawień fabrycznych, bootowanie w trybie bezpiecznym) nie pomagało. Jakby z takiego telefonu nie korzystało się wystarczająco źle, Android 12 dorzuca do tego wszystkiego bardzo szybki drenaż baterii, co potwierdzili zgłaszający problem userzy.

Póki co nie wiadomo, co dokładnie powoduje problem. Jest to raczej wina samego systemu a nie np. braku kompatybilności z poszczególnymi aplikacjami, ponieważ w tym wypadku ciężko, aby duża grupa ludzi miała dokładnie te same symptomy. Finalnie, choć trudno w to uwierzyć, kwestią problematyczną mogą być same Pixele. O tym dowiemy się jednak dopiero, kiedy inni producenci zdecydują się również uaktualnić swoje smartfony do Androida 12, a to, jak wiadomo, może nieco potrwać. Lista telefonów z aktualizacją do Androida 12 jest tutaj.

Dopóki jednak Google nie ustosunkuje się do problemu i nie wyda stosownej łatki - sugerowałbym wstrzymać się z aktualizacją.

