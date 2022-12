Braun Series 6: uniwersalna golarka, która sprawdzi się w każdej sytuacji

Większość z nas nie wyobraża sobie życia bez przyrządu do ogarnięcia zarostu w swoim kosmetycznym przyborniku. I nie ważne czy chodzi o tych, którzy każdego dnia, regularnie, golą zarost "na zero", czy o tych, którzy noszą brodę. Różni się co najwyżej sposób i częstotliwość cięcia i potrzeb korzystania z tych narzędzi. Golarka Braun Series 6 to urządzenie, które spokojnie zadowoli obie te grupy - niezależnie od tego, jaki zarost preferują.. lub jego brak. A wszystko to dzięki swojej wszechstronności i uniwersalnemu podejściu.

Braun Series 6 — uniwersalna maszynka, która wpasuje się w potrzeby każdego z nas

Zestaw Braun Series 6, z którego miałem przyjemność korzystać, był naprawdę bogaty. W jego skład, poza samą golarką, wchodziły:

etui;

końcówka golarki;

precyzyjny trymer z zestawem końcówek od 0,5 mm do 7 mm;

baza czyszcząca SmartCare Center wraz z wkładem czyszczącym;

wtyczka SmartPlug;

szczoteczka do czyszczenia;

instrukcja i karta gwarancyjna.

Jak zatem widać — to wszechstronne i przemyślane od A do Z narzędzie. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych, autorskich, technologii — korzystanie z niego było czystą przyjemnością. Ale to właśnie wszechstronność golarki Braun Series 6 czyni ją perfekcyjnym kompanem na co dzień. Zarówno w domu, jak i poza nim.

Na krótko czy na zero? Na mokro czy na sucho? Zadecyduj sam

Trymer — to po niego w przypadku urządzeń do zarostu sięgam najczęściej. Przede wszystkim ze względu na to, że na co dzień od lat noszę krótki zarost — i przez ten czas przetestowałem już kilkanaście rozmaitych produktów, które miały pomóc mi go utrzymać w ryzach. Te różniły się zarówno jakością, jak i podejściem producentów do całej filozofii produktu — ale wszechstronność Braun Series 6 jest czymś, co nie przestaje mnie zadziwiać. Nie jest to mój pierwszy kontakt z produktami marki - ale to pierwszy raz, kiedy mam styczność ze sprzętem tak uniwersalnym, wpasowującym się w różne potrzeby.

Jeżeli — tak jak ja — głównie sięgać będziecie po trymer, do dyspozycji otrzymacie zestaw pięciu końcówek (1, 2, 3, 5 i 7 mm) pozwalających dostosować długość zarostu i wystylizować go według własnych potrzeb. Ich wymiana jest błyskawiczna i bezproblemowa. Nakładacie je na trymer, który możecie dowolnie zamieniać z golarką. Braun Series 6 została przemyślana w ten sposób, by nadawała się zarówno do golenia zarostu na twarzy, jak i całego ciała - a brak ograniczeń związanych z długością przewodu zmienia reguły gry. I sprawia, że można z niej swobodnie korzystać gdziekolwiek jesteśmy.

Jeżeli jednak na co dzień golicie się "do zera" i pierwsze skrzypce odgrywać będzie dla was nie trymer, a golarka — to tutaj również producent odrobił pracę domową. Potrójne ostrza wespół z dermatologicznie przetestowaną głowicą SensoFlex pozwalają komfortowo ogolić się bez konieczności mocnego dociskania. Dzięki temu bezpiecznie i bez najmniejszych problemów skorzystają z golarki nawet osoby, które na co dzień borykają się z problemami skórnymi i muszą być ostrożne ze względu na jej wyjątkową wrażliwość. Cały proces wspomagany jest przez technologię AutoSense, która analizuje zarost i dostosowuje swoje działanie do jego gęstości - wychwytując i coraz efektywniej działając przy każdym kolejnym goleniu. Jako użytkownik z wrażliwą skórą i twardym zarostem, który raz na kilka-kilkanaście miesięcy golę "do zera", byłem bardzo zaskoczony efektami pracy urządzenia. Obyło się bez podrażnień i zaczerwienienia skóry, które towarzyszyły mi od lat.

Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia wodoodporności. Nic nie stoi na przeszkodzie by z golarki Braun Series 6 korzystać na sucho — przed lustrem, czy gdziekolwiek nam wygodnie. Ale jeżeli jesteście miłośnikami golenia się na mokro - spokojnie możecie używać nie tylko waszych ulubionych kosmetyków, ale też zabrać ją pod prysznic. Bez obaw o zdrowie własne i... dobro samej maszynki.

Higiena przede wszystkim. Maszynkę Braun Series 6 umyjecie na własnych zasadach

A skoro jesteśmy już przy kwestiach prysznica - to także sprzęt, który umyjecie wygodnie i bez żadnych obaw. Dzięki temu, że wymiana końcówek jest dziecinnie prosta — analogicznie bez większego problemu zyskujemy dostęp do maszynki by ją dokładnie wyczyścić. W przypadku golenia na sucho wspomoże nas dołączona do zestawu szczoteczka, którą precyzyjnie pozbędziemy się zanieczyszczeń. Kiedy zaś chodzi o mycie jej na mokro - tutaj ogranicza nas już tylko wyobraźnia. Ale elementem zestawu jest także baza SmartCare Center. To akcesorium które nie tylko posłuży jako wygodna stacja ładująca, ale dzięki specjalnym wkładom czyszczącym - zadba także o zachowanie pełnej higieny golarki. Stworzony z myślą o niej środek czyszczący Braun zadba o doskonały stan ostrzy, zaś system smarujący zapewni jej perfekcyjną kondycję na wiele lat.

Mówiąc o ładowaniu — warto też mieć na uwadze, że w pełni naładowany akumulator zapewni 50 minut golenia. To kilka pełnych cyklów, które pozwolą bez obaw zabierać maszynkę na wyjazdy bez konieczności pakowania ze sobą ładowarki. A o jej bezpieczeństwo w trasie zadba niewielkich rozmiarów etui, w które możemy zapakować urządzenie.

Braun Series 6: uniwersalna i przystępna

Maszynka do golenia Braun Series 6 to uniwersalny sprzęt, który wpasuje się w potrzeby każdego z użytkowników. Dzięki przemyślanej konstrukcji wygodnie się go trzyma, zaś wbudowany ekran LCD na bieżąco informuje nas o stanie naładowania akumulatora — by obyło się bez niespodzianek. Zresztą naładowanie baterii nie zajmie nam więcej niż 60 minut — zaś pięciominutowe, szybkie ładowanie pozwoli nam spokojnie się ogolić. Bogaty zestaw końcówek do wyboru, opcja golenia na mokro i sucho oraz mnogość akcesoriów w zestawie pozwolą dostosować się do każdego trybu życia. Baza SmartCare Center idealnie sprawdzi się w warunkach domowych, gdzie ze sprzętu korzystamy najczęściej. Zabierając maszynkę w drogę można po prostu chwycić etui i ulubione końcówki — a jeżeli będzie to dłuższa wyprawa, dodatkowo dobierając wtyczkę SmartPlug. Całość spokojnie spakujecie nawet do niewielkiego bagażu podręcznego.

Wpis powstał przy współpracy z marką Braun