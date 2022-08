Co czwarte gospodarstwo domowe w Polsce ogląda i będzie oglądać tylko kanały TVP

Na początek ważna informacja, prezentowane dane odnoszą się tylko do gospodarstw domowych, które korzystają wyłącznie z dostępu do darmowej naziemnej telewizji cyfrowej (NTC). I tak, według danych z końca lipca, odsetek gospodarstw domowych bez dostępu do kanałów stacji komercyjnych nadających w NTC wynosi obecnie 72% spadła, co przekłada się na 1,1 mln gospodarstw w Polsce.

Jednak znaczenie mają tu etapy przechodzenia na nowy standard, których było cztery. W pierwszym etapie przejście na nowy standard miało miejsce w województwie dolnośląskim i lubuskim, gdzie gotowość na nowy standard wynosi obecnie 75% i poziom ten nie zmienił się od kwietnia.

Można więc podejrzewać, że w całej Polsce w najbliższych miesiącach, a nawet w najbliższym roku - 75% to będzie ten graniczny pułap. Dlaczego to ma znaczenie? Otóż w marcu tego roku prezes UKE na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydłużył zgodę nadawania kanałów TVP w starym standardzie.

Tak więc kanały telewizji publicznej znajdujące się na MUX-3: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP Info HD, TVP Sport HD oraz TVP Historia, będą mogły nadawać w starym standardzie aż do końca 2023 roku, pod koniec którego mają się odbyć wybory parlamentarne. Co to oznacza dla tych miliona gospodarstw domowych skazanych tylko na propagandę mediów publicznych chyba nie trzeba tłumaczyć.

Zerknijmy jeszcze na to, co do tej pory motywowało mieszkańców poszczególnych województw do dostosowania swoich urządzeń do odbioru telewizji według nowego standardu.

Okazuje się, że najsilniejszym motywatorem było właśnie zniknięcie sygnału stacji komercyjnych. Dopiero na drugim miejscu wymieniane były informacje podawane w mediach, a niemal bez znaczenia była tu nowa oferta programowa w telewizji naziemnej.

Źródło: Krajowy Instytut Mediów.

