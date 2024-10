Słuchawki do telefonu – douszne czy nauszne? Z Bowers & Wilkins każdy wybór jest dobry

Wszyscy mamy też inne preferencje i oczekiwania, co może wynikać z kształtu ucha, upodobań muzycznych czy po prostu odmiennego stylu życia. To sprawia, że wybór odpowiednich słuchawek staje się sprawą kluczową.

Słuchawki True-Wireless – Bowers & Wilkins Pi8 oraz Pi6 oczarowują

Istnieje wiele rodzajów słuchawek, które możemy szybko i bezprzewodowo połączyć z telefonem. Bezprzewodowe, dzięki rozwiniętej już dziś technologii Bluetooth, zapewniają swobodę ruchu, stabilne połączenie i daleki zasięg. Wśród nich wyróżniają się modele nauszne, douszne oraz dokanałowe, które różnią się wielkością, wygodą noszenia i jakością dźwięku. W kontekście aktywności w ruchu najlepszym wyborem są słuchawki True Wireless, które oferują pełną swobodę bez żadnych przewodów. Modele Pi8 oraz Pi6 od Bowers & Wilkins są doskonałymi przykładami takich urządzeń.

Bowers & Wilkins Pi8 to słuchawki łączące najnowsze osiągnięcia inżynieryjne z elegancją i komfortem użytkowania. Wyposażone są w 12-milimetrowe przetworniki Carbon Cone Driver, które gwarantują niesamowitą jakość dźwięku, oddającą pełne spektrum muzyczne bez zniekształceń. Technologia Bluetooth 5.4 oraz kodeki aptX Lossless i aptX Adaptive umożliwiają stabilne połączenie i bezstratne przesyłanie dźwięku, co jest kluczowe dla najwyższej klasy słuchawek bezprzewodowych.

Wbudowana bateria oferuje 6,5 godz. nieprzerwanego odtwarzania z włączonym adaptacyjnym tłumieniem hałasu (ANC), a inteligentna ładowarka zapewnia dodatkowe 13,5 godz. działania – w sumie dysponujemy aż 20 godzinami pracy. W alarmowej sytuacji można je podładować przez 15 minut, by zyskać dodatkowe 2 godz. działania. Te parametry techniczne sprawiają, że Pi8 to jedne z najbardziej zaawansowanych słuchawek na rynku.

Pod względem wyglądu, słuchawki Pi8 wyróżniają się minimalistycznym i nowoczesnym designem, który jest jednocześnie elegancki i funkcjonalny. Wykonane z wysokiej jakości materiałów, są lekkie i wygodne w noszeniu, co pozwala na długotrwałe użytkowanie bez uczucia dyskomfortu. Dostępne w kilku wariantach kolorystycznych, w tym klasycznym czarnym, błękitnym, białym i zielonym.

Cechy słuchawek Pi8, na które warto zwrócić uwagę, to przede wszystkim adaptacyjne tłumienie hałasu, które pozwala na pełne zanurzenie się w dźwięku bez zakłóceń z otoczenia. Zgodnie z ideą True Sound pozwalają uzyskać pełne i naturalne brzmienie. Możliwe jest również dostosowanie dźwięku do indywidualnych potrzeb użytkownika. Słuchawki wyposażone są w equalizer, który pozwala na precyzyjne dostrojenie dźwięku do różnych gatunków muzycznych. Dzięki zaawansowanym, 12-milimetrowym przetwornikom Carbon Cone i układowi DSP, Pi8 zapewniają nie tylko niesamowitą jakość dźwięku, ale również precyzyjną reprodukcję każdego muzycznego detalu. Do prowadzenia rozmów na pewno przydadzą się wbudowane mikrofony – po trzy na każdą ze słuchawek. To właśnie w promocję tego modelu zaangażowany został legendarny piłkarz Manchesteru United i Realu Madryt – David Beckham.

Model Pi6 to nieco tańsza alternatywa, jednak również oferuje wysoką jakość dźwięku oraz wygodę użytkowania. Bowers & Wilkins Pi6, podobnie jak Pi8, ma technologię adaptacyjnego tłumienia hałasu oraz praktyczny design, co sprawia, że idealnie nadaje się do codziennego użytku w ruchu. Wygląd odzwierciedla minimalizm i elegancję, charakterystyczną dla produktów tej marki. Wykonane z najwyższej jakości materiałów, zapewniają nie tylko estetyczny wygląd, ale także trwałość i komfort noszenia. Słuchawki zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej ergonomii, co sprawia, że idealnie dopasowują się do ucha, zapewniając wygodę nawet podczas długotrwałego użytkowania – w zestawie znajdziemy nakładki dokanałowe w czterech różnych rozmiarach. Model ten dostępny jest w kilku stylowych kolorach, które można dopasować do indywidualnych preferencji użytkownika.

Pod względem specyfikacji technicznych, Bowers & Wilkins Pi6 oferują przetworniki dynamiczne 9,2 mm, które zapewniają doskonałą jakość dźwięku z głębokimi basami i czystymi wysokimi tonami. Technologia Bluetooth 5.0 gwarantuje stabilne połączenie bezprzewodowe i świetną jakość transmisji dźwięku. Słuchawki wspierają również kodeki aptX Adaptive i AAC. Bateria w Pi6 oferuje do 8 godz. ciągłego odtwarzania, a wraz etui ładującym zapewnione jest do 24 godz. pracy bez konieczności ładowania.

Wśród cech charakterystycznych słuchawek Pi6 warto wymienić zaawansowaną technologię adaptacyjnego tłumienia hałasu (ANC), która pozwala na cieszenie się muzyką bez zakłóceń z otoczenia. Funkcja ta automatycznie dostosowuje poziom tłumienia hałasu do warunków otoczenia, zapewniając optymalne wrażenia słuchowe w każdym miejscu.

Model Pi6 obsługuje również tryb ambient, który pozwala na usłyszenie dźwięków otoczenia bez wyjmowania słuchawek z uszu, co jest szczególnie przydatne podczas spacerów czy biegania. Kolejną wyjątkową cechą Pi6 jest intuicyjne sterowanie, które umożliwia łatwe zarządzanie odtwarzaniem muzyki, połączeniami telefonicznymi i innymi funkcjami bez konieczności używania telefonu. Słuchawki są również odporne na pot i wilgoć, co sprawia, że idealnie nadają się do aktywności fizycznych.

Słuchawki nauszne – Bowers & Wilkins Px8 i Px7 S2e nie mają sobie równych

Słuchawki do telefonu mogą służyć nam nie tylko w ruchu, ale również w domu, gdzie stanowią doskonałe narzędzie do relaksu i dłuższych sesji słuchania muzyki, oglądania filmów czy (przeciągających się) rozmów. W kontekście domowego użytku warto zwrócić uwagę na modele Px8 oraz Px7 S2e od Bowers & Wilkins.

Te pierwsze wyglądają niezwykle stylowo. Dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości materiałów, takich jak miękka skóra Nappa na pałąku oraz nausznikach, zapewniają duży komfort użytkowania przez dłuższy czas. Słuchawki są dostępne w kilku eleganckich kolorach, w tym klasycznym czarnym, beżowym, Royal Burgundy (burgundowym) oraz nowym Dark Forest (ciemnozielonym). Tak szeroki wybór sprawia, że każdy dobierze te najbardziej odpowiadające jego gustowi, jak również stylowi, by pasowały do każdego ubioru.

Najważniejsze cechy techniczne słuchawek Px8 obejmują 40-milimetrowe przetworniki elektroakustyczne, które zapewniają niesamowitą jakość dźwięku z mocnymi basem i czystymi wysokimi tonami. Technologia Bluetooth w tym modelu, jak i poniżej opisanym, gwarantuje stabilne połączenie bezprzewodowe i wysoką jakość transmisji dźwięku, co jest kluczowe dla najwyższej klasy słuchawek bezprzewodowych. Słuchawki są również wyposażone w kodeki aptX HD i aptX Adaptive, które zapewniają odpowiedni balans między jakością dźwięku a stabilnością połączenia.

Bateria oferuje do 30 godz. ciągłego odtwarzania, co sprawia, że słuchawki te są idealnym wyborem na dłuższe sesje słuchania – wypad na weekend czy długi lot nie będą dla nich żadnym wyzwaniem. Dzięki rozbudowanemu equalizerowi użytkownicy mogą precyzyjnie dostroić dźwięk do różnych gatunków muzyki, co sprawia, że każda sesja słuchania staje się wyjątkowa. Słuchawki są również wyposażone w intuicyjny panel sterowania, co ułatwia nawigację i zarządzanie odtwarzaniem muzyki w każdych warunkach.

Model Px7 S2e kosztuje mniej, ale w zamian otrzymujemy również świetnie wykonane, solidne i dobrze brzmiące słuchawki. Są one bardzo wygodne oraz zapewniają długi czas pracy na baterii, co sprawia, że idealnie sprawdzą się także w domu. Ten model obsługuje także kodeki AAC, aptX HD i aptX Adaptive, co pozwala na stabilne przesyłanie dźwięku i pełne wykorzystanie możliwości sprzętu audio.

Podobnie jak droższy model, także Px7 S2e może pracować do 30 godz. na jednym ładowaniu, więc szanse na to, że w krytycznym momencie zabraknie im energii, są wręcz iluzoryczne. Co ważne, ich styl nawiązuje do klasycznych słuchawek nausznych, ale mają w sobie także sporo nowoczesności i elegancji, co na pewno spodoba się dużej liczbie użytkowników.

Dlaczego słuchawki do telefonu powinny być jak najlepsze?

Zacznijmy od banału, ale jakże ważnego: tylko odpowiednie słuchawki zapewnią wysoką jakość dźwięku, a to przekłada się na lepsze doznania muzyczne i rozmowy bez zakłóceń. Czasami ulubione utwory można wręcz odkryć na nowo, jeśli skorzysta się z odpowiedniego sprzętu audio.

Po drugie, technologia adaptacyjnego tłumienia hałasu pozwala na kompletne zanurzenie się w dźwięku, niezależnie od otoczenia, więc pełne hałasu ulice, transport publiczny czy przeszkadzający inni domownicy nie będą mieć znaczenia.

Po trzecie, ergonomiczny design i wygoda korzystania sprawiają, że możemy korzystać z nich przez dłuższy czas bez uczucia dyskomfortu, a czasami nawet zapomnieć, że słuchawki mamy w uszach lub na głowie. Modele Pi8, Pi6, Px8 oraz Px7 S2e od Bowers & Wilkins to doskonałe przykłady słuchawek, które są w stanie sprostać takim wymaganiom, oferując wysoką jakość dźwięku i dużą wygodę użytkowania.

Powyższe modele słuchawek znajdziecie tutaj w promocji.

Materiał powstał we współpracy ze sklepem Audio Klan.