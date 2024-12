Bowers & Wilkins Pi6 - gdy nie chcesz wydać fortuny na dobre brzmienie

Myli się jednak ten, kto myśli, że w ofercie tego producenta znajdziemy tylko bardzo drogie produkty. Doskonałym przykładem są słuchawki Bowers & Wilkins Pi6, które łączą w sobie wiele zalet flagowego modelu Pi8, a jednocześnie są wyraźnie tańsze. Jak zatem wypadają w codziennym użytkowaniu?

Słuchawki Bowers & Wilkins Pi6 to następca bezprzewodowego modelu Pi5, które łączą wysoką jakość dźwięku z zaawansowanymi funkcjami. Miałem okazję ich ostatnio używać i dzisiaj chciałbym podzielić się z wami wrażeniami z tych testów. Przyjrzymy się szczegółowo ich możliwościom, funkcjom jakie oferują oraz oczywiście jakości dźwięku. Zwrócimy również uwagę na to, co sprawia, że grają tak dobrze, jak działa system ANC (Active Noise Cancelling) oraz sprawdzimy co czyni je takimi wyjątkowymi.

Bowers & Wilkins Pi6 - specyfikacja

Przetwornik: 12 mm, bio-celulozowy

Bluetooth: 5.4

Obsługiwane kodeki: AAC, SBC, aptX, aptX Adaptive

Czas pracy na baterii: 8 godzin (z włączonym ANC), 24 godziny dzięki etui

Ładowanie: 2h słuchania w 15 minut

Stopień ochrony przed wodą/pyłem: IP54

Waga: 7g na słuchawkę, etui 46g

Dostępne kolory: Storm Grey (ciemny szary), Cloud Grey (szary), Glacier Blue (błękitny) i Forest Green (zielony)

W pudełku poza samymi słuchawkami znajdziemy zestaw dodatkowych silikonowych nakładek na słuchawki, które pozwolą lepiej dopasować ich wielkość do naszych uszu. Domyślnie założone są “gumki” w rozmiarze M, a do dyspozycji mamy także większe L oraz mniejsze S i XS. Całości dopełnia przewód do ładowania z końcówkami USB-C w podobnym odcieniu jak etui.

Bowers & Wilkins Pi6 - design

Słuchawki Bowers & Wilkins Pi6 wyróżniają się bardzo eleganckim i ciekawym designem, który znamy już z modelu Pi8, a który odzwierciedla ich wysoką jakość wykonania. Dotyczy to zarówno samych słuchawek jak i obudowy, która wyróżnia się przyjemnym w dotyku wykończeniem. Każda słuchawka jest precyzyjnie wykonana z dbałością o najmniejsze detale, co świetnie współgra z renomą producenta.

Jak już wspomniałem, model Pi6 dostępny jest w czterech eleganckich kolorach: Storm Grey (ciemny szary), Cloud Grey (szary, na zdjęciu), Glacier Blue (błękitny) i Forest Green (zielony). Materiały użyte do ich produkcji są wysokiej jakości, a wykończenie jest gładkie i przyjemne w dotyku. Zadbano o każdy szczegół i nie ma mowy o wystających elementach czy ostrych krawędziach.

Każda słuchawka waży zaledwie 7 gramów, co czyni je niezwykle lekkimi i komfortowymi w noszeniu, nawet przez dłuższy czas. Ergonomiczny kształt słuchawek i dostępność czterech rozmiarów końcówek (XS, S, M, L) gwarantują wygodę użytkowania. Dodatkowo, słuchawki są odporne na wodę (IP54), co czyni je idealnymi do użytku na siłowni i podczas aktywności na świeżym powietrzu. Możecie mi wierzyć, są bardzo wygodne, co było dla mnie nieco zaskakujące gdy po raz pierwszy zobaczyłem ich rozmiar. Okazuje się jednak, że to żaden problem, a duża płytka dotykowa poprawia tylko ich obsługę.

Etui ładujące, podobnie jak same słuchawki, jest wykonane z wysokiej jakości materiałów i ma elegancki design, nad którym góruje logo Bowers & Wilkins. Pi6 oferują 8 godzin pracy na jednym ładowaniu z włączoną redukcją szumów oraz dodatkowe 16 godzin dzięki etui ładującemu. Funkcja szybkiego ładowania umożliwia uzyskanie 2 godzin odtwarzania po zaledwie 15 minutach ładowania.

Mikrofony i przetworniki

Słuchawki Bowers & Wilkins Pi6 wyposażone zostały w 12-mm bio-celulozowe przetworniki, które zapewniają klarowność dźwięku i minimalne zniekształcenia. Dzięki technologii Bluetooth 5.4 z aptX Adaptive, oferują bezstratne połączenie 24-bitowe, co przekłada się na wysoką jakość dźwięku bez opóźnień. Każda słuchawka jest wyposażona w zaawansowane sensory i 3 mikrofony, które gwarantują wysoką jakość dźwięku. Mikrofony te korzystają z technologii zaczerpniętych z flagowych słuchawek nausznych Bowers & Wilkins Px8, co gwarantuje klarowność dźwięku i skuteczną eliminację hałasów z otoczenia​. Producent zadbał również aby nie były niczym przysłonięte, dlatego chroni je tylko delikatna krateczka, która wtapia się naturalnie w cały design słuchawek.

Bowers & Wilkins Pi6 - jakość dźwięku

Bowers & Wilkins Pi8 oferują wyjątkową jakość dźwięku dzięki zaawansowanej technologii i materiałom użytym w konstrukcji. Każda słuchawka jest wyposażona w 12-mm przetwornik, co jest sporym osiągnięciem jak na słuchawki TWS. Bio-celulozowa membrana daje spore możliwości, które dodatkowo wzmacnia obsługa bezstratnych kodeków.

Dzięki obsłudze aptX Adaptive, słuchawki te mogą strumieniować muzykę w jakości do 24-bit, co pozwala cieszyć się dźwiękiem najwyższej klasy i to bezprzewodowo. W praktyce oznacza to, że każdy detal w utworach muzycznych jest precyzyjnie odwzorowany, a brzmienie jest pełne i dynamiczne. Pi6 oferują zrównoważony dźwięk z całkiem soczystymi niskimi tonami, bogatą średnicą i niezłymi wysokimi tonami. Dźwięk jest wyjątkowo klarowny, a separacja między pasmami częstotliwości jest więcej niż poprawna. Słuchawki radzą sobie zarówno z prostymi kompozycjami rockowymi, jak i z bardziej złożonymi aranżacjami. Wyraźnie czuć tutaj, że mamy do czynienia z modelem z wyższej półki jakościowej.

Aktywna Redukcja Szumów (ANC)

System ANC w Bowers & Wilkins Pi6 jest i działa bardzo poprawnie. Dzięki technologii zapożyczonej z flagowych słuchawek nausznych Px8. ANC skutecznie eliminuje większość hałasów zewnętrznych, co pozwala w pełni cieszyć się muzyką czy podcastami.

Technologia ANC w Pi6 jest bardzo skuteczna w tłumieniu niskich częstotliwości, takich jak hałas ruchu ulicznego czy szum w samochodzie/samolocie. Trzeba tylko pamiętać aby dobrze dobrać silikonowe nakładki, których mamy tutaj aż 4 rozmiary od bardzo małych (XS), przez małe (S), średnie (M) aż po duże (L). Nieco lepiej mogłoby być pod względem tłumienia wysokich częstotliwości, ale nie jest to wielki problem.

Pi6, podobnie jak Pi8 oferują również tryb Transparency, który wzmacnia dźwięki z otoczenia bez konieczności zdejmowania słuchawek. Jest to bardzo przydatne w sytuacjach, gdy chcemy z kimś porozmawiać, np. w sklepie albo w sytuacjach gdy powinniśmy być bardziej świadomi tego co dzieje się wokół nas, np. podczas przechodzenia przez ulicę. Tryb Transparency można aktywować w aplikacji na telefonie lub poprzez zaprogramowany wcześniej gest.

Bowers & Wilkins Pi6 - komfort i użytkowanie

Komfort podczas korzystania ze słuchawek jest jednym z najważniejszych aspektów, a Pi6, podobnie zresztą jak Pi8, nie zawodzą w tej kwestii. Jak już wiecie, słuchawki są bardzo lekkie (7g każda) i dobrze wyprofilowane, co sprawia, że nawet długotrwałe korzystanie z nich nie powoduje problemów. Trzeba tylko dobrze dobrać silikonowe końcówki, które na szczęście dostępne są w różnych rozmiarach.

Dużą zaletą tego modelu są też wygodne panele sterujące na zewnętrznej stronie słuchawek, które umożliwiają łatwe zarządzanie funkcjami, takimi jak kontrola głośności, przełączanie trybów ANC i Transparency czy przełączanie utworów. Przez aplikację Bowers & Wilkins Music można dodatkowo dostosować brzmienie za pomocą equalizera, co pozwala na lepsze dopasowanie dźwięku do indywidualnych preferencji​.

Podsumowując, Bowers & Wilkins Pi6 to słuchawki, które łączą w sobie zaawansowaną technologię dźwięku, komfort użytkowania i nowoczesny design. Doskonałe przetworniki, skuteczna redukcja szumów oraz solidne wykonanie sprawiają, że są one idealnym wyborem dla wymagających melomanów i codziennych użytkowników.

Dla tych, którzy szukają najwyższej jakości dźwięku w słuchawkach bezprzewodowych, Bowers & Wilkins Pi6 są jedną z najlepszych opcji dostępnych na rynku, a dodatkowo możecie je teraz kupić w obniżonej cenie. Szczegóły znajdziecie na dedykowanej stronie dystrybutora.

Artykuł powstał przy współpracy z dystrybutorem marki Bowers & Wilkins.