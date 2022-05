Bowers&Wilkins Panorama 3 – bezkompromisowy soundbar który nie zrujnuje budżetu

Każdy, kto budował (bądź chce zbudować) swój własny zestaw audio, wie, że nie jest to łatwa ani tania rzecz. Najdroższe sprzęty potrafią kosztować majątek, a dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę, że poszczególne wzmacniacze czy monitory będą różniły się charakterystyką, co dodatkowo utrudni ich sparowanie. Kolejną kwestią jest ustawienie sprzętu w pomieszczeniu. Nie każdy z nas ma miejsce rozbudowany system 7.1, nie mówiąc już, że nie wszyscy chcą spędzać czas na dokładnym ustawianiu i kalibrowaniu każdego satelitarnego głośnika.

Co więc, jeżeli ktoś nie chce wydawać tak dużej ilości pieniędzy na sprzęt audio, bądź też zwyczajnie nie ma możliwości na ustawienie u siebie pełnego zestawu, a chce cieszyć się z oferowanego przez coraz większą liczbę usług wrażenia przestrzennego dźwięku? W takim wypadku rozwiązaniem może być postawienie na soundbar, czyli rozwiązanie all_in_one, które nie zajmuje dużo miejsca, wygląda bardzo stylowo i dodatkowo – potrafi zapewnić naprawdę zaskakujące doznania audio. Do tego jednak nie może to być pierwsze lepsze urządzenie ze sklepowej półki. Konstrukcja dobrze grającego soundbara nie jest prosta, dlatego najlepsze tworzą firmy o ugruntowanej pozycji w segmencie pro audio. Jedną z nich jest Bowers&Wilkins, która niedawno pokazała najnowszą inkarnację swojego soundbara Panorama – urządzenia, które nie zrujnuje domowego budżetu, jednocześnie zapewniając świetną jakość dźwięku.

Bowers&Wilkins Panorama 3 zaskoczy cię jakością

Jeżeli chodzi o konstrukcję Panorama 3, inżynierowie Bowers&Wilkins z pewnością nie oszczędzali na jakości. Urządzenie może pochwalić się zaawansowanym układem przetworników w konfiguracji 6.2.3. Wewnątrz drzemie sześć 50 mm przetworników średnio-niskotonowych z membraną wykonaną z tytanu. Towarzyszą im dwa 100 mm niskoprofilowe głośniki niskotonowe, trzy 19 mm tweetery oraz dwa dodatkowe głośniki odpowiedzialne za uprzestrzennienie dźwięku w Dolby Atmos (o czym dokładnie opowiem za chwilę). Łączna moc tego sprzętu to aż 400 W, co sprawia, że choć z pewnością znajdzie on zastosowanie w mniejszych pomieszczeniach, nie ma absolutnie żadnego problemu z nagłośnieniem dużego salonu.

Panorama 3 nie ma się też czego wstydzić, jeżeli chodzi o jakość dźwięku. Pomimo bycia jednym z tańszych urządzeń, Bowers&Wilkins zadbało, by sprzęt grał na naprawdę dobrym poziomie. Oglądając filmy funkcja uprzestrzennienia dźwięku Dolby Atmos sprawuje swoją funkcję i słuchając Panoramy 3 ma się wrażenie, że akcja scena dźwiękowa nas okala. Jest to pierwszy soundbar producenta obsługujący tę technologię i jest to zdecydowana zaleta względem poprzednich modeli. Oczywiście, urządzenie można wykorzystać również do słuchania muzyki i w tym aspekcie także sprawdzi się wyśmienicie. Dźwięk z soundbara jest dynamiczny i bogaty w szczegóły, z dobrą separacją pasm oraz szeroką sceną dźwiękową. Jest to na pewno zasługa faktu, że system wspiera także technologię Dolby TrueHD, czyli zaawansowany format wielokanałowej, bezstratnej kompresji dźwięku, dzięki któremu możemy cieszyć się maksymalnymi możliwościami oferowanymi przez system Bowers&Wilkins. Wszystko to sprawia, że Panorama 3 stanowi kompletne rozwiązanie dźwiękowe dla wszystkich, którzy cenią sobie prostotę i elegancję.

Minimalistyczny, ale bardzo wszechstronny sprzęt

Każdy z nas korzysta ze sprzętu audio na różne sposoby, dlatego ważne jest, by ten mógł wpisać się w nasze potrzeby. Tak jest też w przypadku Panorama 3, ponieważ soundbar może pochwalić się naprawdę różnorodnym wyborem źródeł. Przede wszystkim, urządzenie ma naprawdę rozbudowane funkcje sieciowe, mogąc łączyć się bezpośrednio z systemem Airplay 2, Spotify Connect oraz Tidal Connect, a także – obsługuje przesył muzyki przez bluetooth po kodeku aptX Adaptive. Jeżeli będziemy chcieli połączyć soundbar do telewizora, oczywiście też możemy to zrobić przy wykorzystaniu HDMI eARC.

Oprócz tego do naszej dyspozycji jest także bardzo rozbudowana aplikacja Bowers & Wilkins Music App, która pozwala zarządzać wszystkimi funkcjami soundbara, a także – łączy w sobie wszystkie najpopularniejsze aplikacje streamingowe (w tym Tidal, Deezer, NTS Radio, Qobuz, SoundCloud czy Last.fm), dzięki czemu możemy zarządzać nasza ulubioną muzyką z jednego miejsca. Pozwala ona płynnie przełączać się między źródłami, sterować głośnością czy trybami pracy soundbara. Co więcej – na tym funkcje urządzenia się nie kończą, ponieważ w przyszłości mają być dodawane do niego kolejne możliwości, jak chociażby łatwe tworzenie systemu multiroom z urządzeniami Bowers&Wilkins Formation oraz Zeppelin.

Wszystkie te możliwości zostały zamknięte w bardzo eleganckiej formie, która z pewnością pozwoli wpasować Panoramę 3 w różne konfiguracje salonu. Mamy tu bowiem materiałowe obicie biegnące przez całą szerokość urządzenia, a od góry perforowana maskownica pozwala obserwować znajdujące się wewnątrz głośniki. Całości dopełnia panel środkowy, który stanowi najważniejszy akcent stylistyki sprzętu, jednocześnie zapewniając kontrolę nad urządzeniem. Posiada on bowiem wbudowane, dotykowe przyciski, które podświetlają się gdy chcemy ich użyć. To pozwala na sterowanie najważniejszymi funkcjami sprzętu Bowers&Wilkins, jednocześnie nie zaburzając jego minimalistycznej formy.

Nie można tu też nie zauważyć, że w porównaniu do innych sprzętów podobnej klasy, a nawet – do produktów sygnowanych marką Bowers&Wilkins, Panorama 3 oferuje bardzo atrakcyjny stosunek ceny do jakości. Widać (i słychać), że w tym wypadku inżynierowie Bowers&Wilkins skupili się na tym, by dostarczyć swoim konsumentom sprzęt w stu procentach skupiony na najważniejszych kwestiach, czyli jakości dźwięku. Dzięki temu udało się dostarczyć sprzęt, który zadowoli uszy nawet wymagających słuchaczy, podczas oglądania filmów dostarczy doznania dźwiękowe na wysokim poziomie, będzie stanowił centrum domowego zestawu audio, a jednocześnie – nie zrujnuje domowego budżetu.

-

Materiał powstał we współpracy z Top Hi-Fi&Video Design