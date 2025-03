"Bosch: dziedzictwo" na finałowym trailerze. Zapowiada się mocny koniec serialu

Serial "Bosch: dziedzictwo", oparty na bestsellerowych powieściach Michaela Connelly’ego, jest coraz bliżejwielkiego finału. Trzeci, a zarazem ostatni, sezon zadebiutuje trafi na platformę Amazon Prime Video już 27 marca. Kolejne odcinki będą się pojawiać co tydzień, a jego finałowy odcinek zagości na platformie 17 kwietnia. Świeży zwiastun sugeruje, że zapowiadają się tam emocjonujące zwroty akcji i wiele tajemnic czekających na rozwikłanie. To właśnie one zmuszą głównego bohatera do konfrontacji z przeszłością, o której chyba wolałby nie pamiętać.

Harry Bosch, były detektyw wydziału zabójstw LAPD, a obecnie prywatny detektyw, zmierzy się z jedną z najbardziej wymagających spraw w swojej karierze. Trzeci sezon "Bosch: dziedzictwo" skupi się na śledztwie w sprawie morderstwa Kurta Dockweilera. Dochodzenie to może zagrozić życiu trzech kluczowych postaci serialu, które przez lata zdążyły rozkochać w sobie publikę. W tle przewija się również zaginięcie pewnej rodziny, które dręczy Boscha i zmusza go do refleksji nad granicami sprawiedliwości.

W świeżutkim zwiastunie widać, jak Bosch stawia czoła bolesnym wspomnieniom, a jego córka, Maddie Bosch, zmaga się z wyzwaniami pracy jako funkcjonariuszka w Los Angeles. Ich rozmowa sugeruje, że w nowym sezonie odkryjemy nieznane dotąd fakty z przeszłości detektywa. W tym samym czasie Honey "Money" Chandler prowadzi zaciętą walkę o stanowisko prokuratora okręgowego Los Angeles. Jej losy splatają się z innymi dramatycznymi wydarzeniami, które mają znacząco wpłynąć na finał serialu.

Najwyraźniej to właśnie Maddie zostanie wplątana w brutalną serię włamań do domów, w których sprawcy okazują się wyjątkowo niebezpieczni. Na ekranie ponownie zobaczymy wiele znajomych twarzy, które już wcześniej pojawiły się w serialu. Wśród nich m.in. Stephena A. Chang, Denise Sanchez, Scott Klace czy Gregory Scott Cummins. Ale skoro zamknięcie z wielką pompą, to nie może zabraknąć też zupełnie nowych twarzy! W finałowym sezonie pojawić mają się też Tommy Martinez, Andrea Cortes, Orla Brady, Michael Reilly Burke, Dale Dickey, Miles Gaston Villanueva, Manuel Uriza oraz Chris Bauer!