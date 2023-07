Strażnicy Galaktyki vol. 3 zmierzają do Disney+. Poznaliśmy dokładną datę

Strażnicy Galaktyki vol. 3 debiutowali na wielkim ekranie w maju, zbierając świetne opinie krytyków i fanów uniwersum Marvela. Jeśli przegapiłeś seanse w kinie to nic straconego – już niebawem będziesz mógł obejrzeć film w domowym zaciszu.

Strażnicy Galaktyki vol. 3 już w przyszłym miesiącu na Disney+

Trzecia część Strażników Galaktyki uważana jest za jedną najlepszych produkcji Marvela ostatnich lat. Film spina klamrą trylogię Petera Quilla i spójki, prezentując satysfakcjonujące zakończenie historii. Jest w nim lekki humor, świetne CGI i nawet momenty wzruszenia – to przyczyniło się do wygenerowania ponad 800 milionów zarobku ze sprzedaży biletów.

Już niebawem – bo 2 sierpnia – będziecie mogli przekonać się o tym samodzielnie. Strażnicy Galaktyki vol. 3 trafią bowiem do biblioteki Disney+ na początku przyszłego miesiąca, tu po premierze na Blu-ray i DVD.

Jeśli zaś chcecie poznać wszystkie nowości, które w tym miesiącu trafiły (lub jeszcze trafią) do rąk posiadaczy subskrypcji, to zachęcam do odwiedzenia publikacji Konrada z pełną listą tytułów.