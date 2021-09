Boom na audiobooki i seriale audio - jakie są najpopularniejsze?

Aktualnie uwagę wszystkich zaczynają zwracać produkcje audio, których na rynku pojawia się coraz więcej. Fani tego formatu mogą zacząć narzekać na brak czasu, ponieważ w samej aplikacji Empik Go dostępnych jest ponad 60 tysięcy tytułów. Tylko od początku tego roku w bibliotece pojawiło się ponad 17 tysięcy nowych odcinków podcastów, a także pozycje 220 nowych autorów z segmentów true crime, mindfulness czy well-being. To pokazuje, jak wspomniane gatunki i kategorie są popularne wśród słuchaczy.

- Audio to medium, w którym najważniejsza jest opowiadana historia, niezależnie od tego czy to fikcja, czy prawdziwa zbrodnia. To naturalna i najstarsza forma przekazywania wiedzy. Słuchając dziś audiobooka paradoksalnie jesteśmy blisko naszych praprzodków, którzy w ten sposób dzielili się historiami ze swoimi współplemieńcami. Wzrost popularności podcastów,audioseriali czy słuchowisk wskazuje na to, że mamy do czynienia z odrębną i samodzielną kategorią, która w mniejszym stopniu uzależniona jest od masowego gustu. Mnogość tematów, które interesują twórców i odbiorców jest dużo większa niż np. w świecie filmu, gdzie ograniczenia wynikają z budżetu i dyktowane są zasadami komercyjnymi. Audio jest stosunkowo tanie w porównaniu do produkcji filmowej czy serialowej - ogranicza nas tylko wyobraźnia i wiedza twórców. Z jednej strony można pozwolić sobie na więcej fantazji w historii, z drugiej w łatwy sposób nawiązać do innego medium i stworzyć spin-off czy prequel. Produkcje audio, które są nawiązaniem do innego rodzaju contentu służą m.in. przyciąganiu nowych osób, które często zostają słuchaczami – mówi Paweł Heba, dyrektor kreatywny Empik Go.

Okoliczności, z jakimi zmierzyliśmy się na początku 2020 roku sprawiły też, że rola usług online wzrosła.. Dwanaście miesięcy później Empik Go odnotował ponad 90-procentowy wzrost liczby abonentów względem analogicznego okresu z 2020 r. Pół roku później wyniki nadal robią wrażenie - użytkownicy aplikacji Empik Go przesłuchali niemal 7 milionów godzin audiobooków i podcastów oraz przeczytali 106 mln stron e-booków. Twórcy platformy nie zamierzają jednak spocząć na laurach.

- Po rekordowym 2020 roku, naszym celem jest dalsze zwiększenie zainteresowania abonamentami Empik Go. Poszerzamy działania o ofertę abonamentów na ebooki i audiobooki dla bibliotek publicznych. W tym działaniu wspiera nas Platon, największy w Polsce dystrybutor książek i pomocy szkolnych. Wierzymy, że razem dajemy dostęp do e-książki kolejnym użytkownikom - komentuje Jakub Piotrkowicz, Head of Digital Content Grupy Empik.

Za nami okres wakacyjny, a co za tym idzie, więcej czasu na konsumowanie treści. Urlopy, leniwe weekendy (ale też te bardziej aktywne, sportowe wypady) są doskonałą okazją by słuchać podcastów i innych produkcji audio. Ja zazwyczaj staram się maksymalnie poświęcić swoją uwagę słuchanym treściom, ale lista tytułów, które trafiły na moją listę jest zbyt długa, dlatego muszę organizować swój czas tak, by móc zapoznawać się z nimi w przeróżnych warunkach. Wiem, że inni słuchają takich materiałów prawie non stop, niezależnie od okoliczności, co mi trochę imponuje.

Dzięki informacjom udostępnionym przez Empik Go możemy lepiej poznać zachowania słuchaczy - a tu czeka nas kilka niespodzianek. Polacy najchętniej słuchają teraz pomiędzy godzinami 12:00 a 15:00 i 19:00 a 20:00, co na tle danych z poprzednich lat jest nowością, ponieważ wcześniej najwięcej osób słuchało w porach 8:00-10:00 i 16:00-17:00. Oznaczało to, że produkcje audio towarzyszyły im w drodze do i z pracy. Zauważalny jest też wzrost reprezentacji mężczyzn wśród słuchaczy - stanowią oni 40% wszystkich odbiorców. Panowie najczęściej sięgają po kryminały i czytają literaturę obyczajową.

- Najmocniejszym trendem ostatnich lat jest wzrost popularności treści kryminalnych non-fiction - tzw. prawdziwych zbrodni (true crime). To najpopularniejsza kategoria podcastów również w Polsce (m.in. „Piąte. Nie zabijaj” Justyny Mazury, „Kryminatorium” Marcina Myszki, czy „Zagadki Kryminalne” Karoliny Anny - zresztą wszystkie dostępne w dedykowanych seriach na wyłączność w Empik Go). Trend ten dotyczy również audiobooków - reportaże kryminalne cieszą się teraz dużym zainteresowaniem (np. „Człowiek, który wiedział za dużo” Moniki Góry, dotyczący głośnej sprawy morderstwa małżeństwa Jaroszewiczów). Warto dodać, że w kategorii fikcji, kryminały popularne są od dekad i nic nie wskazuje na to, żeby nastąpiła jakaś zmiana. To, co napędza tę kategorię to wzmożone zainteresowanie prawdziwymi zbrodniami. Poza tym, na popularności zyskują treści dotyczące psychologii, zdrowia psychicznego i segmentów typu mindfullness. Hitem w formacie audio jest nie tylko „Czuła przewodniczka” Natalii De Barbaro, ale także świetnie przyjęty podcast oryginalny Empik Go “Chodź na słówko”, poświęcony tematyce dobrego snu. – wyjaśnia Paweł Heba.

Co czeka fanów treści audio w najbliższych miesiącach? Na jakie wydarzenia i trendy powinni czekać?

Koprodukcje treści audio z filmami i serialami

Na fanów „Fucking Bornholm” będzie czekać film o tym samym tytule. Jego premiera planowana jest na pierwszą połowę 2022 r.. W produkcji jest także film „Wyrwa” na podstawie książki Wojciecha Chmielarza. Warto przypomnieć, że spin-off „Wyrwy” zadebiutował w Empik Go wiosną ubiegłego roku.

Gwiazdorska obsada

Aktualnie niemal normą staje się fakt, że w produkcjach audio występują gwiazdy dużego formatu. Śmiało należy spodziewać się, że w nadchodzących tytułach będzie podobnie. Do tej pory przed mikrofonem znaleźli się przecież m.in. Aleksandra Linda, Bogusław Linda oraz Dawid Ogrodnik w „Grze Luizy”. W „Lalce” wystąpili zaś: Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Wiktor Zborowski, Barbara Kurdej-Szatan oraz Maciej Musiał. Empik Go na jesień szykuje natomiast produkcje m.in. z Andrzejem Chyrą, Karoliną Gruszką czy Vanessą Aleksander.

Autor-scenarzysta

Bardzo ciekawym trendem jest również zwiększająca się rola pisarzy, którzy jednocześnie stają się scenarzystami produkcji audio. Wojciech Chmielarz, który blisko współpracuje z Empik Go w wypowiedziach zaznacza, jak ważne jest „granie dźwiękiem” w trakcie pisania scenariusza. Jak zauważa, podział w tekście na role nie wystarczy. Dźwięk otwiera nowe możliwości przed autorami, pozwala dodać pewne elementy jako tło lub istotne dla fabuły detale. Rozpisywanie dialogów również odbywa się nieco inaczej, bo nie będą one czytane przez czytelników, lecz trafią do słuchaczy w interpretacji aktorów. - „W pewien sposób, my jako autorzy, tracimy wtedy część kontroli nad tekstem, ale zyskujemy w zamian bardzo wiele” - dodaje.

Prolog, epilog, a może coś pomiędzy?

Chyba najciekawszym z mojego punktu widzenia trendem jest natomiast wykorzystywanie produkcji audio jako szansy na rozbudowanie świata serialu, książki czy filmu. Mogą też one w równym stopniu się uzupełniać, tworząc całość opowieści. To także szansa na dopowiedzenie pewnej historii lub ukazanie jej początków. Z tych, które już powstały warto wymienić dające szansę na bliższe poznanie bohaterów produkcji “Wyrwa. Historia Ułana” oraz “Kruk”. A to dopiero początek.

