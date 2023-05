Lubisz stare gry? Będziesz zachwycony tym komputerem

Tęsknicie za starymi komputerami i chcielibyście powrócić do niskiej rozdzielczości, wżynających się w mózg dźwięków i wklepywania komend by uruchomić ulubione oprogramowanie? To może być sprzęt idealny dla Was!

Nostalgia to jedna z tych emocji, która nas nieustannie napędza. Powrót do lat beztroskiego dzieciństwa i młodości to zawsze wspaniała podróż. No, prawie zawsze. Czasem zderzenie rzeczywistości z wygładzonymi wspomnieniami doznaniami okazuje się bolesna. W przypadku jednak gier wideo które nie wkroczyły jeszcze w erę trzech wymiarów, wciąż powraca się do większości gier z nieskrywaną przyjemnością. I ten kosztujący niespełna tysiąc złotych laptop umożliwi wspaniałą podróż do czasów, kiedy użytkowników komputerów witał czarny ekran MS-DOS!

Book 8088 DOS — maszyna dla wszystkich, którzy tęsknią za tym co minęło

Komputer przenośny Book 8088 DOS to niezwykła konstrukcja od Xinrui. Firma postanowiła za jej pośrednictwem oddać hołd pierwowzorowi — IBM PC — z przełomu lat 70. i 80. ubiegłego stulecia. To sprzęt wyposażony w procesor Intel 8088 o taktowaniu 4,77 MHz, 640 kB pamięci operacyjnej oraz kartę graficzną IBM CGA z wyświetlaczem 16-kolorów. Rozdzielczość? Zawrotne 640x200 pikseli. Na dzisiejsze standardy — coś nie wyobrażalnego. Ale takie były wówczas standardy — i to w wierne odtworzenie tego co było celuje Book 8088 DOS. Dość celnie, trzeba przyznać — mam nadzieję, że nie brakuje w nim charakterystycznego dla notebooków tamtych lat smużenia.

Co z kwestią przechowywania danych?

Do zapisu danych komputer wykorzystuje kartę CF (Compact Flash), co jest raczej standardem dla starych sprzętów. Standardowo korzysta on z takiej o pojemności 512 MB. Ale spokojnie — dostępny jest także port USB, który pozwoli na łatwą wymianę danych. Komputer obsługuje zarówno system operacyjny DOS 6.22, jak i nieco bardziej przystępny z perspektywy miłośników graficznych interfejsów Windows 3.0. Dla tych którzy nigdy wcześniej nie mieli styczności z systemem opartym wyłącznie na wklepywaniu komend, to bez wątpienia będzie znacznie łatwiejsze w obejściu rozwiązanie.

Wisienką na torcie jest opcja dokupienia modułu dźwiękowego OPL3 z chipem Yamaha YYMF262-M, który pozwoli rozbrzmieć maszynie jak kultowy Sound Blaster 2.0. Mało? To dorzućcie do tego jeszcze możliwość zakupu złącza karty rozszerzeń ISA!

Ile kosztuje Book 8088 DOS?

Leciwy sprzęt którego główną mocą napędową jest nostalgia — z założenia w 2023 powinien kosztować fortunę. W praktyce jednak nie jest wcale tak źle — bo za Book 8088 DOS przyjdzie nam zapłacić 200 dolarów (około 830 zł) i można go nabyć m.in. na platformie Aliexpress.

Book 8088 DOS to bez wątpienia fajny gadżet... ale nic poza tym. Prawdopodobnie dla większości wygodniejszy (i tańszy?) niż zakup sprzętów z tamtej epoki — nie mówiąc już o tym, że łatwiejszy w obejściu. Z drugiej jednak strony, jeżeli ma to być jednorazowa przygoda, to pewnie emulatory starych systemów lwiej części potencjalnych zainteresowanych wystarczą. Choć jak powszechnie wiadomo: emulacja-profanacja, dźwięki nie te, feeling nie ten, więc nie dziwię się że obecnie na wspomnianej platformie wymiotło cały nakład.