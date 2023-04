Chromebooki premium, sprzęt dla graczy i rower elektryczny. Acer prezentuje masę nowości

Mnóstwo nowości od Acera. Na pierwszy ogień: Chromebooki premium

Podczas eventu Next@Acer, firma zaprezentowała całe mnóstwo nowych produktów. Przede wszystkim Acer zapowiedział nowe konwertowalne Chromebooki klasy premium, czyli Acer Chromebook Spin 714 oraz Acer Chromebook Enterprise Spin 714. Sercem całej nowej linii jest procesor Intel Core 13. generacji.

Źródło: Acer

Komputery charakteryzują się między innymi zgodnością ze standardem Intel Evo, który wymaga odpowiednio wysokiej wydajności sprzętowej oraz minimum 9 godzin pracy na w pełni naładowanej baterii. Nowe Chromebooki pozwalają na 10 godzin czasu pracy na w pełni naładowanej baterii, a także posiadają funkcję szybkiego ładowania — 30 minut podłączenia do ładowarki pozwala na cztery godziny pracy.

14-calowy dotykowy ekran Chromebooka z wyświetlaczem o rozdzielczości WUXGA (1920x1200) zapewnia przy tym pokrycie 100% barw palety sRGB. Wyświetlacz 16:10 jest otoczony smukłym obramowaniem i pokryty antybakteryjnym i odpornym szkłem Corning Gorilla Glass. Lapotpy zostały wyposażone w kamerę internetową QHD 2K oraz łączą się z siecią dzięki modułowi Wi-Fi 6E i standardowi Bluetooth 5.2, a połączenie z innymi urządzeniami zapewnia obecność różnych złącz — w tym HDMI i dwa porty Thunderbolt 4. Chromebook trafi do sprzedaży już w lipcu, a jego ceny zaczną się od 999 euro.

Źródło: Acer

Wydajność na pierwszym miejscu. Oto Acer Swift X 16

Firma zapowiedziała również notebook Acer Swift X 16. Producent zapewnia, że został on zaprojektowany z myślą o wszelkich kreatywnych zastosowaniach — między innymi o projektowaniu graficznym, renderowaniu obrazu 3D, czy edycji materiałów video. Pod całkiem smukłą obudową Swift X 16 o grubości 17,9 mm (laptop waży zaledwie 1,9 kg) znajduje się procesor AMD Ryzen 9 7940H oraz karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4050.

Źródło: Acer

Notebook posiada 16-calowy ekran, który oferuje wyświetlacz w standardzie OLED 3,2K (3200 x 2000) i posiada certyfikaty VESA DisplayHDR TrueBlack 500 oraz TÜV Rheinland Eyesafe, co przekłada się na najwyższą jakość i bezpieczeństwo dla wzroku. Acer wspomina również o 100% pokryciu barw z palety DCI-P3, wysokiej jasności szczytowej na poziomie 500 nitów, czy częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz i czasowi reakcji poniżej 0,2 ms.

Acer Swift X 16 zawiera również kamerę FHD o rozdzielczości 1080p, która korzysta z rozwiązań Acer PurifiedView na bazie AI, które obejmują między innymi rozmycie tła, automatyczne kadrowanie, czy technologię Eye Contact. Laptop trafi do sprzedaży w czerwcu w cenie od 1566 euro.

Źródło: Acer

Coś dla gamerów. Kosmiczny komputer i zakrzywione monitory

Acer zaprezentował również najnowszego członka rodziny z kategorii stacjonarnych komputerów gamingowych — Predator Orion X. Za jego imponujące parametry odpowiada specjalna wersja procesora Intel Core i9-13900KS 13. generacji oraz karta graficzna NVIDIA GeForceRTX 4090 z układem chłodzenia cieczą. Do tego firma zadbała o niekonwencjonalny wygląd tego komputera, który ma kosmiczny design — dosłownie i w przenośni.

Źródło: Acer

Jeśli chodzi o pamięć, Predator Orion X oferuje na wejściu maksymalnie 32 GB DDR5-5600, dwa dyski SSD M.2 2400 (każdy o pojemności do 1 TB) oraz podświetlaną kieszeń na dyski SSD NVMe M.2, dzięki której można dodatkowo zwiększyć pojemność dyskową. Producent zaznacza również, że komputer korzysta z technologii Intel Killer E3100G i Intel Killer Wi-Fi 6E AX211, co gwarantuje stabilne połączenie z siecią. Jeśli chodzi o złącza, mamy do czynienia z dwoma USB3.2 1. generacji (jedno typu C i jedno typu A), mikrofon i gniazdo combo z przodu, 2 porty USB 3.2 typu C (2. generacji), 3 porty USB 3.2 typu A (2. generacji), 2 porty USB 2.0 oraz gniazdo RJ45 umieszczone z tyłu obudowy. Całość oczywiście się świeci i możemy kontrolować RGB.

Źródło: Acer

Prócz najnowszego komputera, Acer przedstawił również nową ofertę zakrzywionych monitorów gamingowych: Nitro XZ452CU V i Predator X34 V. Monitory mają doskonałe parametry, które powinny zadowolić każdego gracza. Predator Orion X trafi do sprzedaży we wrześniu w cenie od 2499 euro. Nitro X2452CU trafi do sprzedaży również w czwartym kwartale 2023 r. w cenie od 1099 euro, a Predator X34 V będzie można zakupić w czwartym kwartale 2023, w cenie od 1299 euro.

Nowe laptopy gamingowe — Predator Triton 17 X i Predator Helios Neo 16

Predator Triton 17 X to według firmy najpotężniejszy laptop gamingowy w ofercie Acer. Laptop dostępny jest w konfiguracji z procesorem Intel Core i9-13900HX do 13. generacji i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090. Procesor Intel Core i9 13. generacji o nowej architekturze hybrydowej to nawet 24 rdzenie o maksymalnej częstotliwości turbo na poziomie 5,4 GHz, co przekłada się na wysoką jakość rozgrywki w każdej grze. Karta NVIDIA GeForce RTX 4090 została zaprojektowana na bazie architektury NVIDIA Ada Lovelace. Zastosowana tu technologia DLSS 3, korzystająca z potencjału AI, to prawdziwa rewolucja w kwestii jakości grafiki — każdy cyfrowy świat staje się jak żywy, do tego z pełnym ray tracingiem. Pakiet Max-Q optymalizuje wydajność systemu, zasilanie, żywotność baterii i akustykę, zapewniając niezłą wydajność sprzętu w każdych warunkach. Dostępny jest również wariant wyposażony w 64 GB pamięci DDR5 5600 Hz i w dysk PCIe SSD o pojemności 4 TB pamięci w technologii RAID 0.

Źródło: Acer

Do tego 17-calowy (16:10) ekran z wyświetlaczem WQXGA mini-LED, który charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 250 Hz i pokryciem 100% gamy kolorów DCI-P3, nowoczesne rozwiązania w zakresie chłodzenia, technologia Vortex Flow i rozwiązania 3D AeroBlade piątej generacji. Komputer trafi do sprzedaży w czerwcu w cenie od 4499 euro.

Predator Helios Neo 16 oferowany będzie za to w opcji z procesorem Intel Core HX 13. generacji i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 o wskaźniku MGP na poziomie 140 W. Dostaniemy tu również maksymalnie 32 GB pamięci RAM DDR5-4800 MHz w trybie dwukanałowym i do 2 TB przestrzeni dyskowej SSD PCIe NVMe w standardzie RAID 0, co jest dobrym rozwiązaniem dla gamerów. Laptop Helios Neo jest także wyposażony w zaawansowany system chłodzenia Acer, na który składa się metalowy wentylator AeroBlade oraz pasta termiczna na bazie ciekłego metalu.

Źródło: Acer

Linia Helios oferuje kilka różnych opcji wyświetlacza, w tym wyświetlacz IPS WQXGA (2560x1600) o częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 165 Hz i czasie reakcji 3 ms oraz wyświetlacz WUXGA (1920x1200) o częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 165 Hz, obsługujący 100% kolorów z palety sRGB. Oba te warianty korzystają z technologii NVIDIA Advanced Optimus i G-SYNC. Komputer trafi do sprzedaży w maju w cenie od 2199 euro.

Nowe laptopy Acer TravelMate i rozbudowana ekologiczna linia produktów Acer Vero