Jak zrealizować bon na laptopa dla nauczyciela? Podpowiadamy.

W ramach programu "Laptop dla nauczyciela" można otrzymać bon o wartości 2500 zł na zakup przenośnego komputera. Pozwala on również na dofinansowanie droższego urządzenia. Oto co należy zrobić, aby wziąć udział w programie.

Bon na laptopa dla nauczyciela – jak go wykorzystać?

Program "Laptop dla nauczyciela" rozpoczął się w październiku i oferuje nauczycielom bony o wartości 2500 zł na zakup laptopów spełniających określone wymagania. To dobra okazja, aby wyposażyć się w nowy sprzęt. Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej zapoznać się z programem, sprawdzić jego kryteria oraz znaleźć odpowiedni komputer.

Kto ma prawo do bonu na laptop dla nauczyciela?

Zgodnie z ustawą, bon przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz z publicznych szkół artystycznych. Ministerstwo Cyfryzacji określiło grupy nauczycieli uprawnionych do otrzymania wsparcia, uwzględniając typ szkoły, przedmioty nauczania oraz inne czynniki.

Komu nie przysługuje bon na laptop?

Na ministerialnych stronach znalazły się dokładnie informacje dotyczące tego, kto nie może skorzystać z programu.

Bon nie przysługuje nauczycielowi, który na dzień złożenia wniosku przez organ prowadzący:

nie jest czynnym nauczycielem, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia;

jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;

jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022r. poz. 854).

Procedura zgłoszenia do programu

Aby skorzystać z programu, musisz zostać zgłoszony przez swoją szkołę. Organ prowadzący szkołę może to zrobić przez internet, po potwierdzeniu swojej tożsamości za pomocą Węzła Krajowego. Przed rozpoczęciem poszukiwań odpowiedniego komputera warto więc skontaktować się z dyrekcją szkoły, aby dowiedzieć się, czy jesteś już zgłoszony do programu.

Termin ważności bonu

Program "Laptop dla nauczyciela" finansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy, a jego celem jest wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne. Bon na laptop dla nauczyciela jest ważny do 31 grudnia 2025 roku.

Minimalne wymagania sprzętowe

Laptop, który planujesz kupić, musi spełniać określone kryteria. Poniżej znajdziesz wszystkie minimalne parametry urządzenia:

co najmniej 1200 punktów w benchmarku CrossMark,

co najmniej 8 GB RAM,

dysk SSD o pojemności minimum 256 GB,

co najmniej dwa złącza komunikacyjne, w tym jedno umożliwiające podłączenie wideo,

Bluetooth i WiFi w wersji co najmniej 5,

przekątną ekranu co najmniej 13 cali,

rozdzielczość Full HD lub wyższa.

Laptop nie może też ważyć więcej niż 2,5 kg.

Wybór systemu operacyjnego

W ramach programu możesz zakupić laptopa z systemem Windows, macOS lub ChromeOS. I tu ważna uwaga. Komputer musi być wyposażony w 64-bitowy system operacyjny z polską wersją językową.

Oprogramowanie

Każdy laptop zakupiony w ramach programu musi mieć zainstalowane lub dostępne do pobrania oprogramowanie – m.in. wizualny edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, aplikacja do tworzenia prezentacji, przeglądarka internetowa, program do obsługi poczty elektronicznej, aplikacja do tworzenia i edycji grafiki, narzędzia do programowania, edytor wideo oraz edytor dźwięku.

Prawne wymagania dotyczące laptopów

Laptop, który zamierzasz zakupić z bonem, musi spełniać konkretne wymogi prawne. Musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i sprawny technicznie. Ponadto musi być oryginalnie zapakowany i wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy od dnia sprzedaży. Laptop powinien być objęty co najmniej 36-miesięczną gwarancją producenta i wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. Ważne jest, aby nieobciążony był prawami na rzecz osób trzecich.

Gdzie kupić laptopa z bonem?

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia listę zarejestrowanych sklepów, w których nauczyciele mogą zrealizować swoje bony. Aktualna lista sklepów jest dostępna na oficjalnej stronie programu "Laptop dla nauczyciela".

Program "Laptop dla nauczyciela" to dobra okazja na zakup nowego sprzętu. Warto pamiętać o tym, że nauczyciel nie jest zobligowany do wyboru komputera, którego cena nie przekracza 2500 zł. Bon można wykorzystać w celu dofinansowania droższego sprzętu.