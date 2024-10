Bomba od Samsunga, warto kupić! Producent oferuje aż 7 lat wsparcia!

7 lat wsparcia dla najnowszego tabletu Samsunga

Siedmioletni smartfon to rzecz, z której większość gadżeciarzy prawdopodobnie nie chciałaby korzystać. Ale siedmioletni tablet to zupełnie inna bajka -- dlatego informacja o aż tak długim wsparciu dla najnowszego urządzenia Galaxy Tab S10 jest tak istotną informacją dla wszystkich potencjalnych klientów. To kosztowny sprzęt, który może i jest naszym codziennym kompanem -- ale dla miażdżącej częsci użytkowników jest to znacznie mniej istotny sprzęt niż ten z którym się nie rozstają, czyli... no właśnie: smartfon.

Koreański producent oficjalnie zapowiedział, że seria tabletów Galaxy Tab S10 będzie mogła liczyć aż na siedem lat wsparcia. Elementem który pozostanie jednak bez zmian, jest częstotliwość aktualizacji. Te mają pojawiać się jak dotychczas: czyli raz na kwartał.

Urządzenia mają otrzymywać poprawki bezpieczeństwa do 2031 roku -- ale poza tym zaserwować ma aż siedem lat aktualizacji do nowej wersji Androida.

Tablet z Androidem, którego zakup warto rozważyć

Od lat synonimem tabletu jest iPad. Apple wykonało kawał doskonałej roboty w kwestii promocji i wsparcia swoich tabletów. Nie da się jednak ukryć masy problemów, które związane są z tymi urządzeniami. Tablety z Androidem najzwyczajniej w świecie pozwalają na więcej - wszystko to dzięki bardziej efektywnemu systemowi, gdzie okienka działają jak na komputerach. Samsung w świecie Androida zawstydził konkurencjhę - i pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że konkurencja nie schowy głowy w piasek, tylko postanowi podążyć tą samą ścieżką.