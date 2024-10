Tym smartfonem Samsung zawstydzi konkurencję. I nie chodzi o jego parametry

Producenci smartfonów od jakiegoś czasu starają się prześcigać w zapowiedziach o wydłużonych wsparciu dla ich sprzętów. Każdy z nich chwali się, że ich urządzenia otrzymywać będą aktualizacje oprogramowania przez 5, 6, a nawet 7 lat od ich premiery. I nie chodzi tu wyłącznie o aktualizacje zabezpieczeń. Cześć dostępnych na rynku smartfonów ma zagwarantowane pełnoprawne aktualizacje do nowych wersji Androida, iOS, czy dedykowanych nakładek systemowych. Choć sprawa przede wszystkim dotyczy flagowców, długoletnie wsparcie rozszerzane jest także na urządzenia z nieco niższej półki. 7-letnie wsparcie dla kosztującego w Polsce 2499 zł Google Pixel 8a producent zapowiedział wraz z jego majową premierą.

Walka o klienta na rynku tanich smartfonów z długim wsparciem trwa w najlepsze i wygląda na to, że na pierwsze miejsce podium wkroczył właśnie Samsung, który po cichu wprowadził do sprzedaży swój najnowszy smartfon z serii Galaxy A. Samsung Galaxy A16, który w bezpośrednim przeliczeniu kosztuje mniej niż 1000 zł, ma mieć zagwarantowane 6-letnie wsparcie dla dużych aktualizacji systemowych.

Samsung Galaxy A16. Specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy A16 nie jest może przedstawicielem najwyższej półki, ale ma być urządzeniem niezawodnym, z którego będą zadowoleni ci, szukający w smartfonach podstawowych funkcji z zachowaniem stabilnego działania i długiego wsparcia. 6,7-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli i odświeżaniu 90 Hz. Do tego potrójny zestaw aparatów głównych 50.0 Mpix + 5.0 Mpix + 2.0 Mpix, 4 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia dzięki karcie microSD (do 1,5 TB) i bateria o pojemności 5000 mAh . Sercem Galaxy A16 jest niesprecyzowany jeszcze dokładnie ośmiordzeniowy układ. Niektóre media podają, że mamy tu do czynienia z MediaTek Dimensity 6300 lub Exynos 1330 – w zależności od regionu, jednak na oficjalnych stronach Samsung nie zdradza, jaki to dokładnie procesor. Smartfon sprzedawany jest w trzech wersjach kolorystycznych: Blue Black, Light Green, Light Gray .

Zdradza natomiast ceny Galaxy A16, który kosztuje 229 euro. Telefon dostępny jest m.in. we Francji, Holandii i kilku innych europejskich krajach. A co z dostępnością w Polsce? Na ten moment Samsung milczy. Co zaskakuje, gdyż o tej premierze powinno być znacznie głośniej. Koreański producent po cichu zamieścił model Galaxy A16 na swoich stronach internetowych, na kilku europejskich rynkach. Bez szumnych zapowiedzi, czy informacji prasowej. Czy to pomyłka, czy też celowe działanie?

Galaxy A16 już w sprzedaży. Co z premierą w Polsce?

Strony produktowe smartfona wciąż są dostępne, wiec można założyć, że Samsung zwyczajnie nie musi się chwalić tym telefonem i liczy, że użytkownicy sami się nim zainteresują. A powinni. Stosunek ceny do tego, co Galaxy A16 może zaoferować, sprawia, że to świetny wybór dla tych, którym zależy wyłącznie na podstawowych funkcjach smartfona i potrzebują gwarancji, że za kilka lat nikt o nich nie zapomni. 6-letnie wsparcie dla oprogramowania pokazuje, że producenci dostrzegli wymagania tych, którzy nie chcą wydawać swoich pieniędzy na najdroższe flagowce.