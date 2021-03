Na koniec

O ile BMW M2 Competition było autem, którego można traktować jako pojazd na co dzień i czasem zabrać na tor, tak M2 CS na skali między codziennym użytkowaniem, a „upalaniem” na torze jest zdecydowanie bliżej tej drugiej pozycji. To nie tak, że jest nieakceptowalne w codziennym użytkowaniu, ale po prostu poza torem wyścigowym raczej nie docenicie przewag BMW M2 CS nad wersją Competition. Nie zmienia to faktu, że BMW M2 – niezależnie od wersji – jest autem angażującym, niezwykle precyzyjnym i bardzo szybkim. To jest auto dla koneserów, którzy ponad wygrywanie „wyścigów” spod świateł (jedynie tylny napęd) bardziej cenią sobie unikalną i coraz rzadszą cechę: lekkość, zwinność i prędkość na zakrętach, a także wysokie wymagania wobec kierowcy. To właśnie satysfakcja wynikająca z tego, że „ogarnęło się to auto” jest chyba najfajniejsza.

Cena? Obecnie BMW M2 Competition jest dostępne za około 360-390 tys. zł. M2 CS to dodatkowy wydatek rzędu 50-70 tys. zł, a to już terytorium, gdzie zaczyna się nowe BMW M4. Ciasno się zrobiło…