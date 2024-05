Technologia Bluetooth bez wątpienia zmieniła nasze życie. Większość z nas korzysta z niej codziennie używając słuchawek, zegarków czy nawet pilotów zdalnego sterowania. Jej zalety to mała energochłonność i sensowny zasięg szacowany na 10 metrów. Okazuje się jednak, że ten zasięg można znacznie zwiększyć.

Bluetooth ma zasięg 10 metrów?

Standard Bluetooth obecny jest w komputerach i telefonach od wielu lat. Został stworzony jako bezprzewodowa forma komunikacji o niewielkim zapotrzebowaniu energetycznym. Z tego też powodu wiele popularnych dzisiaj urządzeń jak słuchawki TWS czy wszelkiego rodzaju zegarki/opaski fitnessowe korzystają właśnie z tego standardu. Jeśli zajrzelibyście do ich instrukcji to zazwyczaj producent wspomina, że zasięg bezprzewodowej komunikacji to około 10 metrów. Tak jest od lat i w tym aspekcie niewiele się zmieniło, choć wraz z kolejnymi wersjami tego standardu rośnie przepustowość i zarazem jego możliwości.

Okazuje się jednak, że nie wszyscy chcieli się pogodzić z niewielkim zasięgiem urządzeń Bluetooth. Niewielki startup - Hubble Network pracuje nad technologią, która pozwala na komunikację w tym standardzie na znacznie większe odległości. Na początku marca rakieta SpaceX Falcon 9 w ramach misji Transporter-10 wyniosła na orbitę dwa pierwsze satelity tej firmy, które mają mieć możliwość komunikacji z urządzeniami Bluetooth na powierzchni Ziemi. Obie satelity znajdują się obecnie na orbicie o średniej wysokości rzędu 600 km i według informacji na blogu Hubble Network, udało im się nawiązać komunikację ze zwykłym komputerem. Nie mamy niestety więcej szczegółów ani informacji jak przebiega takie połączenie, ale bez wątpienia to spore osiągnięcie.

Startup widzi spore możliwości w tej technologii, głównie związane z urządzeniami IoT (Internet of Things), które mogłyby się komunikować z niemal dowolnego miejsca na Ziemi. Co jednak najważniejsze, zrobiłyby to przy niewielkim zapotrzebowaniu na energię oraz bez konieczności inwestycji w drogie rozwiązania telekomunikacyjne. Pozostaje odpowiedzieć tylko na pytanie, czy Hubble Network będzie w stanie zbudować odpowiednio dużą konstelację satelitów.

Moda na satelitarną komunikację

Trudno nie odnieść wrażenia, że wykorzystanie satelitów do komunikacji staje się w ostatnich latach coraz popularniejsze. Trend zapoczątkowało SpaceX, które buduje konstelację Starlink wymagającą jednak sporego terminala, ale oferującą też dużą przepustowość. Wiele mniejszych firm pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą w przyszłości korzystać z satelitów w zwykłych smartfonach. Nikt do tej pory nie miał jednak pomysłu aby skorzystać z technologii Bluetooth, która jest bardzo powszechna, szczególnie w niewielkich urządzeniach IoT. Hubble Network ma więc niszę do zagospodarowania, ale potrzebuje znacznie więcej kapitału niż 20 milionów USD jakie otrzymało w pierwszej rundzie finansowania.