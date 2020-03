Blokada ekranu – 5 powodów, dla których warto mieć ją włączoną

Warto również mieć na uwadze, że podczas ustawiania blokady ekranu możemy ustalić też limity prób wpisywania kodów, haseł i innych opcji autoryzacji. Po ich wykorzystaniu , urządzenie automatycznie zostanie zresetowane, a wszystkie zapisane tam dane bezpowrotnie utracone. Opcje te jednak mogą się różnić w zależności od systemu mobilnego, a także nakładki, z której korzystamy.

Wcześniej też regularnie padało pytanie o to, jak złamać kod ekranu blokady? Przy najnowszych wersjach systemu i aktualizacjach wszelkich zabezpieczeń, pytanie to wydaje się być… mało istotne. Twórcy oprogramowania robią co w ich mocy, by zapewnić użytkownikom stuprocentowe bezpieczeństwo. Nie wierzycie? To sprawdźcie te wszystkie skuteczne sposoby na odblokowanie ekranu bez znajomości kodu. Jestem przekonany, że — wbrew zapewnieniom autorów poradników — nie są one wcale skuteczne.

2. Always on Display, czyli jak zagospodarować ekran blokady?

Jedną z uwielbianych funkcji w nowych smartfonach jest always on display, czyli opcja pozwalająca wyświetlać na ekranie informacje nawet wtedy, gdy urządzenie jest uśpione. W praktyce zatem zawsze jak spojrzymy na ekran smartfona, będziemy mogli przeczytać tam informacje z zamieszczonych tam widżetów. Nie trzeba będzie wykonywać żadnych dodatkowych akcji, jak na przykład wybudzanie urządzenia. Jakie widżety mogą się tam znaleźć i jak je aktywować? Cóż — to już kwestia poszczególnych modeli smartfonów i producentów. Ale najczęstszymi dodatkami które można w ten sposób mieć zawsze na widoku są, rzecz jasna, kalendarze i zegarki — w różnych formatach oraz wariantach.