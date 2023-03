Nigdy nie lubimy sytuacji, gdy z usługi VOD znikają nasze ulubione filmy i seriale. Lista tytułów do usunięcia z HBO Max jest dość obszerna, bo liczy prawie 40 produkcji. Co zniknie z HBO Max?

Rotacja w ofercie serwisów VOD to codzienność, z którą spotykamy się od ładnych kilku lat. Mimo, że giganci posiadają własne platformy, to i tak nie są w stanie zagwarantować dostępności wszystkich swoich filmów i seriali na zawsze, bo niektóre kontrakty wygasają, a czasami bardziej opłacalne jest udostępnienie danego tytułu konkurencji, za którą ktoś dodatkowo zapłaci. Pewne przychody są lepsze od ewentualnego wzrostu liczby subskrybentów, a tylko to pozwoliłoby serwisom VOD na wygenerowanie większego zysku, gdyby nie odsprzedawanie własnych tytułów.

Filmy i seriale znikną z HBO Max - co warto obejrzeć?

HBO Max w ostatnich miesiącach prowadzi momentami zaskakującą politykę, w efekcie której wiele topowych i flagowych seriali stacji HBO zostało wycofanych. "Wychowani przez wilki" i wiele innych po prostu usunięto z katalogu, by można było nimi zarządzać o wiele swobodniej. W przypadku innych produkcji sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ platforma nabyła prawa do pokazywania online konkretny film czy serial i gdy ta umowa wygaśnie, serwis decyduje, czy będzie zainteresowany przedłużeniem umowy, czy nie. Często popularność filmu lub serialu jest niewystarczająca, dlatego inwestycja w utrzymanie ich w ofercie jest nieopłacalna.

Warto więc śledzić nie tylko dodawane, ale także usuwane z ofert produkcje, ponieważ o dostępności niektórych mogliśmy nawet nie wiedzieć, a skoro możemy je zobaczyć w ramach już aktywnego abonamentu, to po co dopłacać za seans w innym miejscu. W przypadku HBO Max oznaczonych jako "do usunięcia" jest 39 produkcji, pierwsze z nich znikną już 21, 22 i 25 marca, a pozostała większość powinna być dostępna tylko do końca marca lub nieco dłużej. Wśród nich są takie filmy, jak "Transporter" i "Ojciec", a także dokument "Kto porwał Madeleine McCann" i serial "Luther".

"Transporter" to jeden z najpopularniejszych filmów z Jasonem Stathamem. Opowiada o działającym na zlecenie kierowcy, który przewozi nietypowe ładunki z punktu A do punktu B zapewniając im maksymalną ochronę. "Ojciec", z Anthonym Hopkinsem i Olivią Colman w rolach głównych, skupia się na relacji córki z ojcem, gdy ten zaczyna tracić pamięć. Udostępniony niedawno film o Lutherze to kontynuacja serialu z Idrisem Elbą i właśnie ten tytuł w całości można będzie oglądać na HBO Max tylko do końca marca. Znikną też "Morderstwo w Orient Expressie" na podstawie książki Agathy Christie, "Jaja w tropikach", seriale "Mrs. America" i "Katarzyna Wielka". Pierwszy z nich dostępny już jest na Disney+, a drugi na SkyShowtime.

HBO Max co zniknie w maryu? Lista filmów i seriali

Tytuł oryginalny Tytuł polski Data pr. Dostępny do By a Sharp Knife Ostrym nożem 2019 21.03.2023 The Father Ojciec 2020 22.03.2023 The Unholy Sanktuarium 2021 25.03.2023 Prime Suspect: The Madeleine McCann Case Kto porwał Madeleine McCann 2021 29.03.2023 The Transporter Transporter 2002 31.03.2023 Novitiate Nowicjat 2017 31.03.2023 God, You're Such a Prick Boże, ale z ciebie dupek 2020 31.03.2023 Heavy Craving Wielki apetyt 2019 31.03.2023 Masha Masza 2020 31.03.2023 Luther Luther 2010 31.03.2023 Apples Niepamięć 2020 31.03.2023 Murder on the Orient Express Morderstwo w Orient Expressie 2017 31.03.2023 Rob Roy Rob Roy 1995 31.03.2023 The Dawn Świt 2020 31.03.2023 Crescendo Crescendo 2020 31.03.2023 Jesus of Montreal Jezus z Montrealu 1989 31.03.2023 A Million Little Pieces Milion małych kawałków 2019 31.03.2023 Rock, Paper and Scissors Kamień, papier i nożyce 2019 31.03.2023 Tropic Thunder Jaja w tropikach 2008 31.03.2023 Her Majesty, Mrs. Brown Jej wysokość Pani Brown 1997 31.03.2023 Lorelei Lorelei 2021 31.03.2023 Monsters. Potwory 2019 31.03.2023 MatchMaker Mysteries: The Art of the Kill Swatka na tropie: W muzeum 2021 31.03.2023 Sisters Apart Siostry w ogniu 2020 31.03.2023 Forgotten Roads Zapomniane drogi 2020 31.03.2023 Then Came You I oto jesteś 2021 31.03.2023 Cocomelon Cocomelon 2020 31.03.2023 Responsible Child Odpowiedzialność 2019 31.03.2023 200 Meters 200 metrów 2021 31.03.2023 No Fathers in Kashmir Nie ma ojców w Kaszmirze 2019 31.03.2023 Bad Christmas Noc pełna magii 2021 31.03.2023 The Ties Wszystko zostaje w rodzinie 2020 31.03.2023 Endings, Beginnings Coś się kończy, coś zaczyna 2019 31.03.2023 Catherine the Great Katarzyna Wielka 2019 02.04.2023 Peter Rabbit 2: The Runaway Piotruś Królik 2: Na gigancie 2021 02.04.2023 Escape Room: Tournament of Champions Escape Room: Najlepsi z najlepszych 2021 09.04.2023 Mrs. America Mrs. America 2020 14.04.2023 Three cats Kot-o-ciaki 2016 15.04.2023 Hollywood on Set Na planie 2017 16.04.2023

Zdjęcie główne: Depositphotos, źródło listy: Upflix.pl