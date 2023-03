Batman żyje. Nowa animacja trafi na Amazon Prime Video!

Pamiętacie jeszcze DC FanDome z 2021 r. na którym zapowiedziano szereg produkcji rozszerzających spojrzenie na świat, w którym to Batman, Superman i spółka trzymali pieczę nad bezpieczeństwem ludzkości? Moc premier, zapowiedzi i projektów na przyszłość. Wśród zapowiedzi pojawił się materiał z animowanego "Batman: Caped Crusader", który miał być duchowym następcą świetnego "Batman: The Animated Series" oraz "Batman Beyond". Produkcja trafić miała na platformę HBO Max, a za jej powstanie odpowiadało trio: J.J. Abrams, Matt Reeves oraz Bruce Timm. Choć pierwsza zapowiedź nie zdradzała zbyt wielu szczegółów, twórcy dzielili się swoimi planami i pomysłami, które z pewnością zainteresowały widzów.

"Batman: Caped Crusader". Animacja od J.J. Abramsa uratowana!

Źródło: HBO Max

Okazuje się jednak, że HBO Max straciło zainteresowanie tematem już w sierpniu zeszłego roku porzucając dalsze prace nad animowanym serialem. To dość zaskakujące biorąc pod uwagę fakt, że Warner Bros. przy okazji zapowiedzi "Batman: Caped Crusader" mówiono nie tylko o pilocie, ale o całym pierwszym sezonie. Decyzję o rezygnacji z projektu tłumaczono przede wszystkimi cięciem kosztów - co znaczy, że osoby odpowiedzialne za platformę nie widziało w nowym animowanym Batmanie potencjału. Ten dostrzegły inne platformy, które walczyły o prawa do niego. Jak podaje Hollywood Reporter swoje zainteresowanie wykazywało Apple (Apple TV+), Netflix i Hulu. Ostatecznie, produkcja za którą odpowiada J.J. Abrams Matt Reeves zadebiutuje, na Amazon Prime Video - to właśnie ta platforma podpisała umowę z Warner Bros. Discovery o kupnie praw do serialu. Włodarze platformy już potwierdzili, że "Batman: Caped Crusader" doczeka się przynajmniej dwóch sezonów, nad którymi prace wciąż trwają.

Kiedy możemy spodziewać się premiery? Tego Amazon nie zdradza. Wiadomo jedynie, że pierwszy sezon powinien zamknąć się w 10 odcinkach, a nad scenariuszem czuwa Ed Brubaker - znany amerykański autor komiksów.