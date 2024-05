Kup teraz, zapłać później. BLIK rozwija przydatną usługę

Kto może skorzystać z usługi BLIK Płacę Później?

Miesiąc temu płatności odroczone w BLIK zostały udostępnione pierwszym klientom w Polsce. By z nich korzystać, trzeba posiadać rachunek bankowy bądź w Millenium, bądź w VeloBanku. Zapewne już wkrótce usługę zaimplementują kolejne instytucje finansowe, jednak na ten moment są to właśnie te dwa banki. Dzięki BLIK Płacę Później klienci mogą odroczyć płatność za zakupy o 30 dni, nie ponosząc za to dodatkowych kosztów. Oczywiście, by móc odroczyć płatność, trzeba legitymować się wiarygodnością i zdolnością kredytową, pozwalającą na udostępnienie usługi. Jeśli ktoś spełnia to kryterium, może liczyć na jeden z największych limitów dla tego typu usług na rynku, czyli nawet do 4000 złotych.

Kolejni operatorzy udostępniają BLIK Płacę Później

Z otrzymanej przez redakcję informacji prasowej dowiedzieliśmy się, że usługa BLIK Płacę Później właśnie stała się dostępna w wielu popularnych sklepach internetowych. Stało się tak za sprawą wdrożeń u największych operatorów płatności e-commerce. BLIK Płacę Później działa już u następujących agentów rozliczeniowych:

Przelewy 24,

Cashbill,

Tpay,

imoje,

Autopay.

To popularni operatorzy transakcji, z których niejednokrotnie zdarzyło się korzystać wielu internautom. W praktyce oznacza to, że usługa BLIK Płacę Później dostępna jest już w wielu sklepach internetowych, z których najsłynniejsze to:

morele.net,

eurofirany.pl,

e-melissa.pl,

urbancity.pl,

czytam.pl.

Znając dynamikę rozwoju BLIKa, usługa już wkrótce pojawi się w kolejnych bankach i sklepach internetowych. Czy PayPo i spółka mają się czego bać?