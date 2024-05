Czy można płacić BLIKiem za granicą?

BLIK to narzędzie, które zdobyło szeroką popularność w Polsce, umożliwiając użytkownikom szybkie i wygodne płatności bez konieczności posiadania przy sobie fizycznej karty płatniczej. Choć system ten świetnie sprawdza się na rodzimym rynku, to zagraniczne podróże mogą stawiać na tym polu pewne wyzwania związane z płatnościami. W niniejszym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące możliwości korzystania z BLIKa poza granicami Polski. Czy BLIK jest gotowy na podbój światowych rynków płatnościowych? I tak i nie – o tym poniżej.

Źródło: Depositphotos

Co to jest BLIK?

BLIK to system płatności, który umożliwia dokonywanie transakcji bezgotówkowych za pomocą jednorazowych kodów generowanych w aplikacji mobilnej banku lub w aplikacjach partnerów. Wystarczy jedynie smartfon z dostępem do internetu, aby dokonać płatności w sklepach stacjonarnych, internetowych, czy też wykonać przelew na konto innego użytkownika. Kod BLIKa jest generowany na żądanie klienta i ważny tylko przez krótki czas, co zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa.

BLIK oferuje szereg funkcji ułatwiających codzienne płatności. Oprócz możliwości dokonywania transakcji w sklepach umożliwia także opłacanie rachunków, zakupy w aplikacjach mobilnych, czy też wypłacanie gotówki w bankomatach.

Jednym z kluczowych atutów BLIKa jest jego wysoki poziom bezpieczeństwa. Każdy kod BLIKa jest generowany na indywidualne żądanie klienta i ważny tylko przez krótki czas. Dodatkowo, do potwierdzenia transakcji konieczne jest podanie PIN-u lub autoryzacja za pomocą biometrii, w zależności od preferencji użytkownika oraz ustawień bezpieczeństwa w aplikacji bankowej.

BLIK zbliżeniowy, czyli płacenie bez kodów

Od jakiegoś czasu BLIK oferuje również funkcję płatności zbliżeniowych, które działają dokładnie tak, jak np. Apple Pay lub Google Pay. I właśnie ta usługa pozwala skorzystać z usługi za granicą.

BLIK za granicą

Jeśli wyjeżdżasz za granicę i zastanawiasz się, czy możesz skorzystać z płatności BLIKiem, mamy dobrą wiadomość – tak, możesz, ale tylko za pomocą płatności zbliżeniowych. Jednorazowe 6-cyfrowe kody działają tylko w Polsce! Warto mieć to na uwadze, bo zagraniczne bankomaty i terminale płatnicze nie obsługują tego rozwiązania.

Funkcja BLIK zbliżeniowy daje natomiast możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych poza granicami Polski. Dotyczy to jednak tylko terminali oznaczonych logiem Mastercard. Aby móc skorzystać z tego rozwiązania, konieczne jest jednak wcześniejsze aktywowanie usługi w swoim telefonie oraz włączenie funkcji NFC (smartfon musi posiadać tę technologię, aby płatność zbliżeniowa była możliwa). Dodatkowo należy zadbać o zabezpieczenie swojego urządzenia, np. poprzez ustawienie blokady, czy to w postaci PIN-u, identyfikacji twarzą lub odciskiem palca.

Zbliżeniowe płatności BLIK za granicą

Warto zauważyć, że korzystając z płatności BLIKiem za granicą, nie musisz się martwić o posiadanie dodatkowych kart walutowych czy konieczność wymiany pieniędzy. Jest to wygodne rozwiązanie dla podróżujących, którzy chcą uniknąć dodatkowych opłat związanych z konwersją walut. Wystarczy powiedzieć, że chce się zapłacić zbliżeniowo i nie trzeba nawet wspominać o BLIKu.

Co więcej, płatności BLIKiem są bezpieczne, ponieważ przed każdą transakcją konieczne jest odblokowanie telefonu za pomocą odcisku palca lub PIN-u, co minimalizuje ryzyko nieautoryzowanych transakcji. Wystarczy mieć przy sobie jedynie telefon z aktywowaną usługą płatności zbliżeniowych BLIK, aby swobodnie dokonywać płatności podczas podróży zagranicznych.

Listę banków wspierających BLIKa zbliżeniowego i inne cenne informacje na temat tej usługi znajdziecie tutaj.