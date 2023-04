BLIK to jeden z najpopularniejszych systemów płatności w Polsce. Rozwijane przez Polski Standard Płatności narzędzi dostępne jest dla klientów 19 największych polskich banków i dzięki temu - od lat jest powszechnym sposobem płacenia za towary i usługi. Blikiem zapłacimy w sklepie, prześlemy pieniądze na numer telefonu, opłacimy faktury, kupimy bilety na komunikację czy też - zapłacimy za zakupy online. System zazwyczaj działa bardzo sprawnie i bezproblemowo, dlatego wiele osób nie zastanawia się nad alternatywami i polega bardzo mocno na płatnościach BLIK. Dlatego też potencjalna awaria może być bardzo przykrym doświadczeniem.

Nieprzyjemny poniedziałek - BLIK nie działa

Jak donoszą użytkownicy, system BLIK padł dla klientów większości banków. W serwisie Twitter skarżą się oni, że nagle nie mogli zrealizować swoich codziennych aktywności. Jest problem z kupnem biletów na pociąg, opłatą za internet czy nawet dokończeniem zakupów w sklepie. Sam profil BLIKa przekazał informację, że są świadomi usterki i pracują nad rozwiązaniem problemu.

Póki co jednak nie poinformowali oni zarówno o tym, co jest źródłem problemu z usługą i kiedy klienci mogą się spodziewać poprawy i ponownego poprawnego działania BLIKa. Jeżeli zobaczymy na witrynę Downdetector, widzimy, że problemy zgłaszają klienci wszystkich największych instytucji bankowych w Polsce. Kłopoty zgłaszali klienci PKO, Santandera, mBank czy ING. Oczywiście, nie oznacza to, że problem mają same banki, ale zapewne są to zgłoszenia dotyczące niedziałających problemów właśnie z BLIKiem.

To też pokazuje, jaką popularnością cieszy się w naszym kraju BLIK i jak bardzo powszechny jest ten standard płatności. Część poszkodowanych osób zaznacza, że tak mocno polegają na bliku, że nie noszą już ze sobą kart płatniczych, przez co awaria jest dla nich bardzo problematyczna. Jeżeli dowiemy się, co stało za awarią, z pewnością Was o tym poinformujemy.