Zgarnij kasę za bycie bezpiecznym. Blik ruszył z nietypową grą

Polacy mają problem z phishingiem i wszelkiej maści oszustwami w internecie. Aktywiści, policja, media i podmioty rządowe dwoją się i troją, by kampaniami edukacyjnymi wbić potencjalnym ofiarom do głowy świadomość zagrożenia, które czyha w każdym zakątku sieci. Statystyki są jednak nieubłagane – rocznie Polacy tracąc kilkaset milionów złotych i nie zapowiada się, by ten trend miał nagle ulec zmianie. Mimo to jednak niektórzy w staraniach nie ustają – Blik sięga po ostatnią deskę ratunku i chce rozdawać pieniądze za nabywanie wiedzy.

Blik edukuje i nagradza

Blik to błogosławieństwo zarówno dla osób, które cenią sobie szybkość i wygodę opłacania zakupów w sieci, jak i dla cyberprzestępców, wykorzystujących nikłą wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa użytkowników tego systemu płatności. Jedną z najpopularniejszych metod na wyciąganie pieniędzy z konta w białych rękawiczkach jest metoda wykorzystująca Blika – chyba każdy słyszał już o botach w komunikatorach takich jak Messenger symulujących styl pisania ofiary. Ta metoda bazuje na silnych emocjach – na przykład nagły wypadek i potrzeba wydania nieplanowanej sumy pieniędzy. Ofiara podaje kod, akceptuje dyspozycje w banku i… żegna się z wypłatą.

Odmian tej sytuacji jest oczywiście bardzo wiele i nie chodzi tutaj o to, by wymieniać wszystkie – ważne jest nabycie umiejętności rozpoznawania scamów i technik stosowanych przez cyberprzestępców. Dlatego właśnie Blik przygotował specjalną grę, która nie tylko edukuje, ale też pozwala na zgarnięcie ciekawych nagród.

Symulator ofiary cyberprzestępstwa

Tytuł nagłówka doskonale oddaje istotę gry „Nie ze mną te numery”. To prosta produkcja przywołująca na myśl gatunek point and clik, w którą możecie grać w przeglądarce. Wybieramy postać – zwykłą dziewczynę, która kocha koty i lubi gotować (będzie ich z czasem więcej) – i towarzyszymy jej w codziennych wyzwaniach. Te kojarzyć możemy z życia codziennego – podejrzany SMS z numeru podszywającego się pod portal aukcyjny, fałszywy mail od policji z podejrzanym linkiem czy „stary znajomy”, który prosi o pomoc przy użyciu komunikatora internetowego. Zadaniem gracza jest weryfikacja tych zagrożeń i przy okazji dbanie o fundusze, uszczuplające się po podjęciu złej decyzji.

Źródło: Blik

To bardzo prosta zabawa, ale przytaczane tam przykłady cyberprzestępstw są bardzo dobrze odwzorowane – czasem wiadomości w grze wyglądają tak samo, jak te, z którymi sam miałem do czynienia. „Nie ze mną te numery” nie polega jedynie na bezmyślnym klikaniu „odmów” lub „skasuj”. Informacje trzeba czasem zweryfikować lub czytać między wierszami – dokładnie tak, jak w rzeczywistości.

Źródło: Blik

Najlepsze jest jednak to, że zdobywane punkty i osiągnięcia przybliżają graczy do nagród w świecie rzeczywistym. Do wygrania są między innymi 2 czeki BLIK o wartości 500 zł każdy, 4 vouchery do perfumerii Notino o wartości 300 zł i 14 podwójnych voucherów na bilety do kina.

Gra zawiera także bazę wiedzy, gdzie opisano najpopularniejsze techniki cyberprzestępców i metody reagowania na te zagrożenia. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na oficjalnej stronie projektu.