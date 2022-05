BLIK dołącza do SWIFT. Co dla nas oznacza ta zmiana?

BLIK dołącza do SWIFT - co ta wiadomość oznacza dla nas, klientów?

Jak informuje biurko prasowe, Polski Standard Płatności, będący operatorem systemu płatności BLIK, w kwietniu przeszedł wszystkie wymagane procedury i oficjalnie dołączył do SWIFT.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) oznacza Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej i w istocie jest to międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych, które zostało założone w 1973 roku. To również nazwa międzynarodowego systemu działającego w wielu krajach, za pośrednictwem którego mnóstwo instytucji finansowych z całego świata może wymieniać informacje oraz dokonywać transakcji.

W praktyce oznacza to, że BLIK już wkrótce może być dostępny za granicami naszego kraju. Uczestnictwo w SWIFT ma przede wszystkim umożliwić realizację rozliczeń w walucie euro. Co prawda od jakiegoś już czasu BLIK pozwala na płatności na zagranicznych platformach e-commerce, jednak kolejnym etapem może być umożliwienie realizacji międzynarodowych przelewów na numer telefonu odbiorcy.

To byłoby oczywiście bardzo wygodne rozwiązanie i zdecydowanie chciane - w końcu natychmiastowe przelewy są naprawdę doskonałym narzędziem. O tym, że BLIK jest wyjątkowo przydatnym narzędziem, dowodzi jedynie fakt, że wczorajsza chwilowa awaria usługi sprawiła mnóstwo trudu wielu użytkownikom.

Jak informuje serwis Cashless, który jako pierwszy poinformował o dołączeniu BLIK do SWIFT, prawdziwym krokiem milowym w rozwoju BLIK-a będzie wprowadzenie go do oferty zagranicznych banków. Polska spółka co prawda prowadzi już prace w tym kierunku, a pierwszym krajem w którym BLIK ma wystartować, najprawdopodobniej będzie Rumunia.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wkrótce wygodne i bezpieczne płatności przy pomocy BLIK będą dostępne w wielu innych krajach. Natychmiastowe przelewy na zagraniczne numery telefonów i rozliczanie płatności przy użyciu kodu w innej walucie niż PLN brzmi jak coś, czego wszyscy potrzebujemy. Pozostaje jedynie kibicować.

Źródło: Cashless