Jak podaje mBank, w ciągu zaledwie 2 miesięcy ze zbliżeniowych płatności BLIK skorzystało już 170 tysięcy osób, wykonując ponad 1,5 miliona transakcji. Wynik robi jeszcze większe wrażenie, kiedy sięgniemy po statystyki Google Play - w przypadku tych płatności, osiągnięcie takiego wyniku zajęło aż 12 miesięcy.

Ilość wykonanych transakcji w ten sposób pokazuje również, że zbliżeniowe płatności telefonem stały się już normą. Jest to oczywiście bardzo dobre rozwiązanie, zarówno pod względem wygody użytkownika, jak i bezpieczeństwa.

mBank wprowadził możliwość zbliżeniowych transakcji BLIK w listopadzie 2021 roku. Opcja jest dostępna na smartfonach z systemami operacyjnymi Android oraz HMS (Huawei Mobile Services).

Aby aktywować tę funkcję, w aplikacji mBanku należy aktywować opcję “zbliżeniowe płatności BLIK”, następnie ustawiając bezpieczną blokadę telefonu w postaci numeru PIN lub odczytu linii papilarnych. Kiedy ustawimy aplikację mBanku jako domyślną do płatności i włączymy w naszym urządzeniu NFC, możemy cieszyć się bezpiecznym dokonywaniem płatności przy pomocy telefonu.

Zbliżeniowe płatności BLIK nie tylko są bezpieczne, ale również wygodne. Nie potrzebujemy wpisywać numerów BLIK, nie jest wymagane połączenie z internetem ani logować się specjalnie do banku. Wystarczy odblokować telefon i przyłożyć go do terminala, a wszystko dzieje się samo.

Źródło: mBank