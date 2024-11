MSI Pro AP272P - niby monitor, a jednak komputer

Dzięki postępującej miniaturyzacji komputer można teraz zmieścić w bardzo małej obudowie. Można go też schować w monitorze i to w taki sposób, że go nie zauważycie. Taki właśnie jest komputer all-in-one - MSI Pro 272P, z którego miałem okazję przez kilka dni korzystać.

MSI Pro AP272P to urządzenie z serii stworzonej z myślą o zastosowaniach biznesowych. Takie maszyny muszą być nie tylko trwałe, dobrze wykonane, ale również zapewniać odpowiednią wydajność. Dzięki połączeniu monitora o przekątnej 27 cali z komputerem o bardzo dobrej specyfikacji otrzymujemy uniwersalne urządzenie, które zapewni wszystko co potrzebne jest typowemu użytkownikowi. Co więcej sprawdzi się świetnie nie tylko w pracy, ale również w domowym zaciszu.

MSI Pro AP272P - specyfikacja

W moje ręce trafił komputer wyposażony w desktopowy procesor Intel Core i5-14400 bazujący na architekturze Alder Lake i wyposażony w 6 rdzeni Performance i 4 rdzenie Efficiency, które mogą pracować nawet z zegarem 4,7 GHz. W połączeniu z 16 GB pamięci RAM, dyskiem 512 GB i wbudowanym układem graficznym otrzymujemy świetny terminal, który sprawdzi się nie tylko w pracy biurowej. Dużą zaletą tego komputera są jego wymiary, które sprowadzają się w zasadzie do wielkości monitora z matrycą o przekątnej 27 cali. Komputer z podstawą ma 61,4 cm szerokości, 45,8 cm wysokości oraz 26,8 cm głębokości, a waży przy tym niespełna 5 kg. Z powodzeniem można postawić go praktycznie na każdym biurku, nawet niewielkim jeśli nie mamy za dużo przestrzeni w mieszkaniu/pokoju. Do działania potrzebuje tylko zasilania, które dostarczane jest przez zasilacz o mocy 120 W. MSI w zestawie dostarcza dodatkowo bezprzewodową klawiaturę i myszkę, a także system Windows 11, więc w zasadzie po uruchomieniu możemy natychmiast z niego korzystać.

Warto też zwrócić uwagę na sam monitor, który wyposażony jest w matrycę IPS o odświeżaniu aż 100 Hz oraz w technologie chroniące wzrok, które w znaczący sposób poprawiają komfort korzystania z komputera podczas tradycyjnego 8-godzinnego dnia pracy. Oferuje on rozdzielczość 1920x1080 pikseli, która jest wystarczająca dla większości zastosowań, a obecna w zestawie podstawa zapewnia szeroki zakres regulacji wysokości i nachylenia. W razie potrzeby można go także zamontować na standardowym uchwycie VESA. Dzięki temu łatwiej będzie nam zająć zdrową pozycję za biurkiem i cieszyć się mniejszym zmęczeniem podczas długich godzin spędzonych przed ekranem.

MSI Pro AP272P - co w zestawie?

MSI Pro AP272P prezentuje się na biurku bardzo dobrze, a dzięki swojej kompaktowej konstrukcji naprawdę można go zmieścić nawet na niewielkim stoliku o szerokości 1 metra. Prezentuje się przy tym bardzo okazale, bo spora matryca schowana jest w obudowie z bardzo wąskimi ramkami, dzięki czemu wygląda nowocześnie. Nad ekranem góruje niewielka wypustka, gdzie znalazła się kamera do wideorozmów (1080p), mikrofony oraz system IR współpracujący z usługą Windows Hello, który pozwala logować się do komputera poprzez skan twarzy. To jeszcze szybsze i wygodniejsze rozwiązanie niż czytnik linii papilarnych. Jak już wspomniałem w zestawie dostajemy też klawiaturę i myszkę, które bardzo dobrze spełniają swoje zadanie.

Komputer może pochwalić się też całkiem bogatym zestawem portów. Możemy do niego podłączyć dwa dodatkowe monitory dzięki wyjściom HDMI oraz DisplayPort, a do tego mamy port LAN 1 Gbps, wyjście mikrofonowe oraz wyjście liniowe, a także szereg portów USB w różnych standardach. Z tyłu znalazło się miejsce na USB-C w standardzie 3.2 Gen2 oraz USB-A 3.2 Gen2, a także dwa porty USB 2.0. Na bocznej ściance monitora mamy natomiast dwa dodatkowe porty USB 3.2 Gen1. Do tego oczywiście dochodzi bezprzewodowa karta sieciowa w standardzie WiFi 6 oraz moduł Bluetooth 5.3. Nikt nie powinien zatem narzekać.

Jak już wspominałem na pierwszy rzut oka trudno nawet stwierdzić, że mamy do czynienia z komputerem. Jego rozmiary nie odbiegają od przeciętnego monitora, a wskazówek można szukać dopiero patrząc na zestaw portów, który jest skrzętnie ukryty. Z tyłu mamy jeszcze dwa głośniki o mocy 3W każdy, o których można powiedzieć, że są. Na szczęście jest też Bluetooth, więc bez problemu można podłączyć do komputera słuchawki bezprzewodowe, co zapewne zrobi 90% użytkowników.

Jeszcze jeden rzut oka z profilu, który najlepiej pokazuje jak bardzo kompaktowe rozmiary ma konfiguracja zmieszczona w obudowie tego monitora. To o tyle warte podkreślenia, że mówimy tutaj o procesorze dla desktopów, a nie laptopów, który ma wyższe TDP, a co za tym idzie również większą wydajność. MSI zadbało jednak o system chłodzenia, który nie tylko bardzo sprawnie działa i utrzymuje procesor w rozsądnych temperaturach, ale nie jest przy tym też przesadnie głośny. Wylot ciepłego powietrza jest na górze, więc zgodnie z zasadami konwekcji, co tylko zapewne wspomaga jego efektywność.

Podsumowując MSI Pro AP272P to bardzo dobrze zaprojektowany komputer, który doskonale wygląda na każdym biurku, niezależnie od jego wielkości. MSI zadbało o każdy detal, dostarczając użytkownikom kompletny zestaw. Po zakupie tego urządzenia wystarczy podłączyć je do prądu jednym przewodem, skonfigurować system Windows 11 podczas pierwszego uruchomienia i już można cieszyć się pełnoprawnym terminalem, który oferuje wszystko co niezbędne w codziennej pracy, a także zabawie.

MSI Pro AP272P - wydajność i wrażenia z użytkowania

Intel Core i5-14400 nie jest może demonem wydajności, ale bez problemów poradzi sobie z typowo biurowymi zadaniami pod kontrolą systemu Windows 11. 6 wydajnych rdzeni z technologią HyperThreading, które mogą pracować nawet z zegarem 4.7 GHz jest wystarczające do praktycznie wszystkich zastosowań. Jak już wspominałem, system chłodzenia radzi z nim sobie bardzo dobrze i komputer nawet pod maksymalnym obciążeniem wszystkich rdzeni rzadko przekracza temperaturę 70 stopni Celsjusza. Co więcej nie wiąże się to wcale z jakimś wielkim hałasem. MSI dobrało bardzo trafnie całą konfigurację, co sprawia, że korzystanie z tego zestawu jest praktycznie bezproblemowe.

Jedyne zastrzeżenia mógłbym mieć do układu graficznego. Niestety Intel UHD Graphics z 2 GB pamięci przypisanej z pamięci systemowej nie jest tytanem wydajności. Okazjonalnie można zagrać w jakąś starszą grę, ale to w zasadzie tyle. Jeśli chcecie spróbować najnowszych gier to lepszym pomysłem będzie skorzystanie z usług streamingu gier, takich jak np. GeForce NOW.

Jeśli natomiast chodzi o ogólną wydajność tego komputera to nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Wyniki osiągane w testach zgodne są z tym co oferuje zainstalowany w tym urządzeniu procesor. Dla bardziej wymagających użytkowników jest też konfiguracja z Intel Core i7-14700, ale szczerze powiedziawszy nie widzę powodu, dla którego warto byłoby po nią sięgać.

Bardzo dobrą wydajność oferuje też zastosowany dysk SSD o pojemności 512 GB. To średniej klasy nośnik zdolny do pracy z prędkością nieco ponad 2400 MB/s przy odczycie i 1700 MB/s przy zapisie danych, co w typowych zastosowaniach będzie wartością wystarczającą.

MSI Pro AP272P - monitor

Ekran w komputerze MSI Pro AP272P posiada matrycę IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. MSI zastosowało w nim też szereg technologii chroniących wzrok (mniejsza emisja niebieskiego światła), a także bardzo dobrą warstwę antyrefleksyjną. Ta ostatnia jest sporą zaletą, bo nawet przy dużym nasłonecznieniu z ekranu korzysta się wygodnie pomimo dosyć niskiej jasności. Okolice 200 nitów są jednak w typowo domowych/biurowych warunkach wystarczające. Co więcej podświetlenie jest też całkiem równomierne, różnice nieznacznie przekraczają 10%. Matryca IPS jest bardzo dobrej jakości i pokrywa niemal 90% podstawowej przestrzeni barwowej sRGB. Po kalibracji odwzorowanie kolorów stoi na bardzo wysokim poziomie, a kontrast wynosi 830:1 co jak na matrycę IPS jest bardzo dobrą wartością.

MSI Pro AP272P - podsumowanie

MSI Pro AP272P robi bardzo dobre wrażenie pod każdym względem. To świetnie wykonany komputer, który ma w zasadzie wszystko co jest nam potrzebne do typowo biurowej pracy. Jednocześnie nie zajmuje niepotrzebnie miejsca na biurku, ani pod nim, integrując wszystkie komponenty w obudowie monitora. Z takim komputerem brak miejsca nie jest już żadną wymówką. Takie rozwiązanie sprawdzi nie tylko w biurach, ale również w domach/mieszkaniach, gdzie każdy metr kwadratowy jest na wagę złota. Laptop nie zawsze jest najlepszym wyborem, a MSI Pro AP272P będzie bardzo wygodnym rozwiązaniem, które integruje wszystkie potrzebne narzędzia, łącznie z kamerą do wideorozmów. W cenie poniżej 4000 złotych trudno o bardziej kompaktowy i ciekawszy komputer do typowo domowych/biurowych zadań.





Artykuł powstał przy współpracy z marką MSI.