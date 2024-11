Ekspresy do kawy dla początkujących. Propozycje sprawdzonych marek

Odpowiedź jest niestety złożona: nie ma jednej, definitywnie najlepszej marki. Każda prezentuje zazwyczaj odmienne, oryginalne podejście projektowe, posiada wady i zalety. Dziś zanurzmy się więc razem w świat sprawdzonych marek. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co mają do zaoferowania początkującym miłośnikom kawy.

DeLonghi – włoska jakość od stu lat

Rozpoczynając swoją przygodę ze świeżo parzoną kawą, każdy początkujący kawosz musi natrafić na DeLonghi. Włoski producent posiada ogromne, ponad 120-letnie doświadczenie, dzięki czemu każdy ekspres do kawy DeLonghi wychodzący z rąk inżynierów łączy w sobie tradycję z nowoczesnym podejściem.

W ofercie DeLonghi każdy znajdzie coś dla siebie: od ekspresów kapsułkowych, powstałych przy współpracy z Nespresso i Dolce Gusto, przez przystępne, a jednocześnie oferujące nieograniczone możliwości urządzenia kolbowe (warto wyróżnić Dedica Style, który stanowi już niemalże kulturowy archetyp idealnego domowego ekspresu półautomatycznego) i eleganckie urządzenia przelewowe, aż po prawdziwy klejnot w koronie, a więc linię ekspresy automatyczne.

Ekspres do kawy DeLonghi jest rekomendowany dla początkujących ze względu na przekrojowy charakter swojej oferty. W gamie urządzeń włoskiej marki urządzenie dla siebie znajdą zarówno początkujący home bariści, jak i ci, którzy chcą po prostu napić się pysznej kawy za jednym dotknięciem przycisku bez poświęcania szczególnej uwagi złożonemu procesowi parzenia. Czy ty też dasz się zachwycić ponad stuletniej tradycji włoskich ekspresów?





Melitta – nieustanna innowacja

Niemiecka jakość i precyzja – to właśnie za to ceniona jest Melitta, znana ze swoich urządzeń automatycznych i przelewowych. Jeśli chodzi o te pierwsze, wystarczy jeden rzut oka (np. na ekspres Melitta Passione OT), by zdać sobie sprawę, że to modele, które perfekcyjnie łączą w sobie prostotę użytkowania i elegancję. Urządzenia automatyczne Melitta mają w sobie dokładnie to, czego może oczekiwać od nich początkujący miłośnik kawy – dbałość o smak i niesłychaną precyzję w procesie parzenia.

Jednak to nie ekspresy automatyczne są przyczyną popularności marki – w 1908 roku Melitta Benz, niemiecka gospodyni domowa, stworzyła pierwszy w historii zaparzacz do kawy na papierowe filtry. To wynalazek, który zrewolucjonizował sposób parzenia kawy. Nie jest więc niczym dziwnym, że to właśnie urządzenia przelewowe są tym, co odróżnia Melittę od konkurencji, a firmie udało się sprawić, by te były wyjątkowo przyjazne dla początkujących użytkowników.

Za przykład weźmy ekspres Melitta AromaFresh z zintegrowanym młynkiem. Jako początkujący użytkownik, nasza rola sprowadza się do włożenia do środka papierowego filtra, wlania wody do zbiornika, wyboru grubości mielenia i ilości porcji kawy. Cała reszta procesu wykonana jest w zasadzie automatycznie.

Melitta to przykład firmy, która od swoich początków pracuje nad tym, by usprawnić każdą możliwą czynność w procesie parzenia. Przystępność i łatwość użytkowania sprawiają, że w świecie ekspresów przelewowych dla początkujących nie mają sobie równych!

Sage – ekspresy hybrydowe

Firma Sage posiada w swojej ofercie zarówno ekspresy przelewowe, jak i półautomatyczne – to właśnie te drugie uczyniły ją znaną w środowisku miłośników kawy. Półautomatyczne ekspresy do kawy firmy Sage to bowiem absolutny ewenement wśród tego typu urządzeń. Są to właściwie hybrydy między ekspresami automatycznymi a kolbowymi – tam, gdzie możliwość kontroli nad procesem parzenia jest potrzebna, użytkownik ograniczony jest tylko własną wyobraźnią, natomiast wszystkie mniej znaczące procesy są zautomatyzowane, by skupić się na tym, co naprawdę istotne.

Większość ekspresów kolbowych Sage posiada wbudowany młynek, w części nawet procesy porcjowania i ubijania (tampingu) również odbywają się niezależnie od użytkownika. W niektórych modelach automatyzacji został poddany też proces spieniania mleka, a ekspres udziela wskazówek na temat idealnej ekstrakcji.

To właśnie wyjątkowe połączenie automatyzacji z możliwością kontroli czyni ekspresy do kawy firmy Sage perfekcyjnym wyborem dla ludzi na początku swojej kawowej przygody. Jeśli masz ochotę cieszyć się perfekcyjną kawą niczym z najlepszej kawiarni każdego poranka, a jednocześnie mieć cały czas możliwość kontroli nad procesem parzenia, trudno o lepszy wybór.





Krups – niemiecka precyzja

Krups to specjaliści od urządzeń ciśnieniowych. W swojej ofercie niemiecka marka posiada zarówno urządzenia półautomatyczne, automatyczne, jak i kapsułkowe. Każdy ekspres Krups cechuje się przystępnością, a urządzenia tej marki są jednymi z najbardziej polecanych wszystkim tym, którzy są jeszcze na początku swojej kawowej drogi.

Wszystko dzięki połączeniu najwyższej niemieckiej jakości i dbałości o każdy detal, prostej, intuicyjnej obsłudze i jednocześnie niskiej, przystępnej cenie. Każdy ekspres Krups da ci wszystko, czego potrzebujesz, by w zaciszu własnej kuchni przygotować pyszną kawę każdego dnia. Jeśli zależy ci na szybkości, wybierz ekspres kapsułkowy, jeśli najważniejsza jest dla ciebie wygoda – automatyczny, a jeśli chcesz sprawdzić się w roli domowego baristy, nie zawiedziesz się wybierając ekspres kolbowy. Dzięki niemieckiej solidności możesz mieć pewność, że zakupione przez ciebie urządzenia zostanie z tobą na długie lata.

Podsumowanie

Choć dla początkującego kawosza ilość wiedzy niezbędna do wyboru idealnego urządzenia na początek swojej kawowej przygody może być przytłaczająca, a ilość różnych marek i typów ekspresów może przytłaczać, jesteśmy pewni, że znając te sprawdzone marki uda ci się bez najmniejszego problemu podjąć właściwy wybór. Powodzenia!