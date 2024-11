Netflix zakończy rok wielkim hitem z gwiazdami. Zobacz zwiastun

Akcja "Black Doves" rozgrywa się w mrocznym świecie politycznych intryg i szpiegostwa, gdzie lojalność jest wystawiana na próbę, a tajemnice skrywają się za każdym rogiem - tak zapowiada serial platforma. Ma to być trzymający w napięciu thriller, który zabierze nas w podróż pełną zwrotów akcji, zdrad i nieoczekiwanych sojuszy, czyli najwidoczniej dostaniemy wszystko, co najlepsze od kina szpiegowskiego. W centrum wydarzeń znajduje się Helen Webb, pozornie zwyczajna żona i matka, która skrywa mroczną tajemnicę – od lat pracuje jako szpieg dla organizacji Black Doves. Kiedy jej kochanek zostaje zamordowany, Helen zostaje wciągnięta w wir intryg, a jej życie zmienia się w walkę o przetrwanie.

Zwiastun serialu Black Doves od Netflix

W rolę Helen wciela się Keira Knightley, znana z takich filmów jak "Duma i uprzedzenie", "Gra tajemnic" czy "Piraci z Karaibów". Jej kreacje aktorskie zawsze cechuje głębia i emocjonalność, co idealnie wpisuje się w złożoną postać Helen, która musi lawirować między swoim podwójnym życiem a rosnącym zagrożeniem.

U boku Knightley występuje Ben Whishaw, wcielający się w Sama, dawnego przyjaciela Helen, który zostaje wciągnięty w śledztwo w sprawie śmierci jej kochanka. Whishaw to aktor o szerokim wachlarzu możliwości, znany z ról w filmach takich jak "Pachnidło: Historia mordercy", "Spectre" czy "Skyfall". W obsadzie serialu znajduje się również Sarah Lancashire, ceniona brytyjska aktorka, znana z seriali "Happy Valley" i "Last Tango in Halifax". W "Black Doves" wciela się w Reed, tajemniczą szefową Helen, która wydaje się pociągać za sznurki całej operacji.

Twórcą serialu jest Joe Barton, scenarzysta znany z takich produkcji jak "Giri/Haji" oraz "The Lazarus Project". Barton ma talent do tworzenia wciągających i nieprzewidywalnych historii, co udowodnił już w swoich poprzednich projektach. W "Black Doves" ponownie ukazuje swoją umiejętność budowania napięcia i zaskakiwania widzów zwrotami akcji.

O czym jest serial Black Doves od Netflix?

Fabuła serialu "Black Doves" skupia się na Helen, która od dziesięciu lat prowadzi podwójne życie. Za dnia jest kochającą żoną i matką, a nocą przekazuje tajne informacje polityczne swojemu kochankowi, Jasonowi, który pracuje dla tajemniczej organizacji Black Doves. Kiedy Jason zostaje zamordowany, świat Helen wywraca się do góry nogami. Zmuszona do konfrontacji z przeszłością i walką o przetrwanie, Helen musi odkryć, kto stoi za śmiercią Jasona i jakie są prawdziwe motywy Black Doves.

W tym celu nawiązuje kontakt ze swoim dawnym przyjacielem, Samem, który zostaje jej ochroniarzem i powiernikiem. Razem próbują rozwikłać sieć intryg, która sięga najwyższych szczebli władzy i zagraża bezpieczeństwu całego kraju. W miarę rozwoju akcji, Helen i Sam odkrywają, że śmierć Jasona to tylko wierzchołek góry lodowej. W grę wchodzą potężne siły, które nie cofną się przed niczym, aby osiągnąć swoje cele. Helen musi zmierzyć się nie tylko z zewnętrznym zagrożeniem, ale także z własnymi demonami i wątpliwościami.

Black Doves - data premiery na Netflix

Premiera serialu "Black Doves" na platformie Netflix zaplanowana jest na 5 grudnia.





