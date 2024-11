Wielkie zapowiedzi Marvela, a w nich: Daredevil, młody Spider-Man i Ironheart

Uniwersum Marvel Cinematic Universe stale się rozrasta. A od startu Disney+ produkcji przybywa na tyle szybko, że coraz trudneij jest ze wszystkim nadążyć. Tym bardziej, że jakość nie jest tak imponująca jak miało to miejsce na początku wielkiej przygody z MCU, chociaż... może to kwestia przesytu?

Nie zmienia to jednak faktu, że fani produkcji Marvela nigdy nie mieli się lepiej. A nadchodzące premiery wyglądają naprawdę ciekawie!

Daredevil, Spider-Man i spółka już wkrótce w nowych przygodach na Disney+!

Marvel zaprezentował najnowszą zajawkę, w której to firma pokazuje jakich produkcji możemy wypatrywać w najbliższej przyszłości. I bez wątpienia jednym z największych hitów w którym wielu pokłada ogromne nadzieje jest "Daredevil: Born Again". Główny bohater kolejny raz będzie musiał stawić czoła Kingpinowi -- i wygląda na to, że zgodnie z przewidywaniami, będzie to bezpośrednia kontynuacja historii znanej z netfliksowego serialu.

Na tym jednak jeszcze nie koniec, bowiem Marvel przygotowuje dla nas również przygody młodego Człowieka Pająka. Te będziemy mogli oglądać w animacji "Your Friendly Neighborhood Spider-Man", gdzie prześledzimy alternatywną historię pod tytułem: co by było, gdyby mentorem Spider-Mana został Norman Osborn. Ponadto pojawiły się tam również urywki seriali "Wonder Man" , "Iron Heart" oraz "Marvel Zombies".

To plany na najbliższe miesiące -- i na wiele z tych produkcji jeszcze trochę zaczekamy. Na tę chwilę potwierdzona jest premiera "Daredevil: Born Again". Serial ma trafić na Disney+ już tej wiosny, a dokładniej: 4. marca!