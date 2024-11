Hollywoodzki hit o Polsce i wiele innych soczystych premier w tym tygodniu!

W polskich kinach zadebiutuje "Prawdziwy ból" - hollywoodzki hit o wizycie w Polsce, a oprócz niego czekają nas mocne filmowe i serialowe premiery. Oto, co zobaczymy w tym tygodniu!

Prawdziwy ból

Film opowiada historię dwóch kuzynów, Davida i Benjiego, którzy wyruszają w podróż do Polski. Celem ich wyprawy jest uczczenie pamięci ukochanej babci, ale w trakcie pobytu odkrywają znacznie więcej niż się spodziewali. David, grany przez Jessego Eisenberga, to introwertyczny i neurotyczny pisarz, zmagający się z problemami w życiu osobistym. Benji, w którego wciela się Kieran Culkin, jest jego zupełnym przeciwieństwem – spontaniczny, beztroski i skłonny do ryzyka. Podczas podróży przez Polskę, David i Benji nie tylko poznają historię swojej rodziny i odkrywają nieznane dotąd fakty z życia babci, ale także konfrontują się z własnymi demonami i próbują naprawić skomplikowane relacje między sobą.

W kinach od 8 listopada

Konklawe

Thriller, który zabiera nas w samo serce Watykanu, gdzie po śmierci kontrowersyjnego papieża kardynałowie z całego świata zbierają się na konklawe, aby wybrać jego następcę. Wśród nich jest kardynał Lomenzo, grany przez charyzmatycznego Ralpha Fiennesa, który ma przewodniczyć obradom. Jednak to pozornie proste zadanie szybko przeradza się w skomplikowaną grę polityczną i duchową, pełną intryg, tajemnic i manipulacji. Kardynałowie, reprezentujący różne frakcje i ideologie, ścierają się w walce o władzę, a każdy z nich ma swojego faworyta.

W kinach od 8 listopada

Czerwona Jedynka

pełna akcji komedia świąteczna, w której Dwayne Johnson wciela się w szefa ochrony Bieguna Północnego. Kiedy Święty Mikołaj zostaje porwany, ten twardziel musi połączyć siły z najsłynniejszym łowcą głów na świecie, granym przez Chrisa Evansa, aby uratować Boże Narodzenie. Ta dwójka nie mogłaby być bardziej różna. Szef ochrony to typowy osiłek, który woli rozwiązywać problemy pięściami, a łowca głów to sprytny i przebiegły cwaniak, który zawsze ma asa w rękawie.

W kinach od 8 listopada

Super/Man: Historia Christophera Reeve'a

Film dokumentalny, który opowiada o niezwykłym życiu i karierze aktora, który na zawsze pozostanie w pamięci widzów jako Superman. Film skupia się nie tylko na jego drodze do sławy i ikonicznej roli Clarka Kenta, ale przede wszystkim na jego życiu po tragicznym wypadku, który na zawsze odmienił jego los. W 1995 roku, podczas zawodów jeździeckich, Christopher Reeve spadł z konia i doznał poważnego urazu kręgosłupa, w wyniku którego został sparaliżowany. Film ukazuje, jak aktor, mimo przeciwności losu, nie poddał się i stał się symbolem nadziei i inspiracji dla milionów ludzi na całym świecie.

W kinach od 8 listopada

Arcane 2. sezon

Nowy sezon "Arcane", serialu animowanego osadzonego w uniwersum League of Legends, kontynuuje historię sióstr Vi i Jinx, których losy potoczyły się w dramatycznie różnych kierunkach. W rolach głównych ponownie usłyszymy Hailee Steinfeld jako Vi, zdeterminowaną wojowniczkę, która pragnie odnaleźć i uratować swoją siostrę, oraz Ellę Purnell, która użycza głosu Jinx, niestabilnej i niebezpiecznej przestępczyni o mrocznej przeszłości. Po eksplozji w Radzie, która wstrząsnęła Piltover i Zaun, napięcie między miastami sięga zenitu. Vi i Caitlyn (Katie Leung) łączą siły, by zaprowadzić porządek w Zaun i powstrzymać Jinx, której działania zagrażają obu miastom.

Od 9 listopada na Netflix

Stary człowiek 2. sezon

W drugim sezonie Jeff Bridges powraca jako Dan Chase, były agent CIA, który ponownie musi zmierzyć się z demonami przeszłości. Tym razem stawka jest jeszcze wyższa, gdyż porwana zostaje Emily (Alia Shawkat), kobieta, która pomogła mu przetrwać w pierwszym sezonie. Aby ją odzyskać, Chase musi nawiązać niebezpieczną współpracę ze swoim dawnym wrogiem, Haroldem Harperem (John Lithgow), byłym zastępcą dyrektora FBI. Ich śladem podąża Zoe McDonald (Amy Brenneman), była agentka FBI, która próbuje rozwikłać sieć intryg i tajemnic, które łączą Chase'a i Harpera.

Od 8 listopada na Disney+

Citadel: Honey Bunny

Indyjski serial akcji, który stanowi część globalnego uniwersum szpiegowskiego "Citadel". W rolach głównych występują gwiazdy Bollywood, Samantha Ruth Prabhu i Varun Dhawan. Samantha wciela się w Honey, aktorkę zmagającą się z problemami, a Varun gra Bunny'ego, kaskadera, który wciąga ją w niebezpieczne zlecenie. Oboje zostają uwikłani w świat szpiegostwa, pełen akcji, tajemnic i zdrad.

Od 7 listopada na Prime Video

Outer Banks 4. sezon 2. część

Druga część 4. sezonu "Outer Banks" ponownie zabiera nas w wir przygód grupy przyjaciół znanych jako Pogues. Chase Stokes powraca jako John B, lider paczki, który wraz z Sarah Cameron (Madelyn Cline), Kiarą (Madison Bailey), Pope'em (Jonathan Daviss), JJ'em (Rudy Pankow) i Cleo (Carlacia Grant) kontynuuje poszukiwanie legendarnego skarbu. Tym razem Pogues trafiają na trop złota El Dorado, mitycznego miasta, które od wieków rozpala wyobraźnię poszukiwaczy skarbów.

Od 7 listopada na Netflix