Szykuje się mocne rozpoczęcie 2. sezonu jednego z najlepszych seriali! Zobacz zwiastun

"Silos" to jeden z tych seriali od Apple TV+ o których mówiło się dużo. Nic dziwnego: adaptacja powieści Hugha Howeya okazała się prawdziwym hitem i jednym z widowisk, które w napięciu oglądało się od początku do końca. Do tego Rebecca Ferguson w roli Juliette okazała się znakomita, przez co oczekiwanie na premierę drugiego sezonu wydawało się przeciągać w nieskończoność.

Ale spokojnie: drugi sezon "Silosu" trafi na Apple TV+ już za niespełna dwa tygodnie. A teraz na zaostrzenie apetytu Apple zaserwowało nam nowy zwiastun.

Zwiastun 2. sezonu "Silos": pełen napięcia i emocji

Już kilka tygodni temu showrunner serialu zdradzał, czego możemy spodziewać się na starcie drugiego sezonu "Silos":

Juliette ma bardzo trudny czas, aby dostać się do tego drugiego silosu i szuka bezpieczeństwa, ponieważ w jej kombinezonie kończy się powietrze. Cudowna taśma, w którą Walker [Harriet Walter] owinęła jej kombinezon, zawiedzie. Duża część odcinka dotyczy Juliette, która po prostu próbuje przetrwać i rzeczy inżynieryjnych, które musi zrobić, aby pozostać przy życiu. Premiera [podąża za historią] Juliette, ale tak naprawdę nie zaczynamy od niej. Zaczniemy nieokreślony - przynajmniej na początku - czas temu, w innym silosie. Zobaczymy bunt, który idzie bardzo źle.

Wygląda na to, że nie przesadzał ani trochę. A idealnym tego przykładem jest poniższy, liczący sobie ponad pięć minut, zwiastun, którym Apple TV+ promuje nadchodzące odcinki serialu:

W drugim sezonie "Silos" będziemy równolegle obserwować dwa wątki. Pierwszym z nich będą, rzecz jasna, dalsze losy Juliette i tego jak poradzi sobie w nowej, trudnej dla niej, sytuacji. Drugim będzie historia bohaterów silosa, który został przez nią opuszczony. A tam zacznie dziać się dużo, kiedy jego mieszkańcy zaczną dowiadywać się o wszystkich kłamstwach, którymi ich karmiono latami.

Zapowiada się solidne widowisko i kolejny sezon pełen napięcia i emocji. Premiera pierwszych odcinków już 15 listopada na platformie Apple TV+.