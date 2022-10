Efekty inflacji było widać już wcześniej

BlaBlaCar już w maju informowało o tym, że coraz więcej Polaków decyduje się na współdzielenie przejazdów. Powodem takiego stanu rzeczy były ceny paliw, które na wtedy z niespełna 5 zł w ciągu kilku miesięcy wzrosły do ponad 7 zł za litr, co wiązało się z kolosalnymi kosztami przy tankowaniu całego zbiornika w samochodzie.

Co więcej, Country Manager firmy przyznał, że patrząc na pobrania aplikacji i rejestracje można pochwalić się aż 40 procentowym wzrostem w skali rok do roku. Rejestrujący się kierowcy, ale też pasażerowie poszukujący wspólnego przejazdu, potrafili założyć nawet 9 tysięcy kont tygodniowo - co jest naprawdę świetnym wynikiem. Co ciekawe, firma ogłosiła, że były to wartości, których od początku pandemii BlaBlaCar nie widziało nawet w okresach wakacyjnych, a nie jest tajemnicą, że to właśnie miesiące letnie generują największy przyrost użytkowników.

Nowe badania BlaBlaCar i kolejna porcja wniosków

BlaBlaCar tym razem przepytał grupę 5 tysięcy kierowców na temat ich podejścia do transportu. Ankietowani zapytani o to, w jaki sposób planują oszczędzać na rosnących cenach paliwa, w większości zgodnie opowiedzieli się za dzieleniem kosztów przejazdu poprzez zabieranie współpasażerów (72 procent). Paradoksalnie nie jest to wcale takie oczywiste, bowiem jeszcze przed całą eksplozją cenową i przerażającymi liczbami na totemach przy stacjach benzynowych, spora grupa osób, która w tej chwili zabiera się z kimś, jeszcze niedawno stawiała na pełen komfort w postaci samotnych przejazdów. Jest to zatem naprawdę spore wydarzenie - tym bardziej, że taką odpowiedź udzieliło niemal 3/4 wszystkich kierowców.

Ponadto, 24 procent ankietowanych chce ograniczyć swoje przejazdy, a nieco mniejsza grupa kierowców coraz bardziej zwraca uwagę na ecodriving, skupiając się na odpowiednim dostosowywaniu prędkości - ekologia zawsze jest dobra.

Jak polscy kierowcy podchodzą do samochodów elektrycznych?

Ankieta BlaBlaCar posiadała również zapytanie dotyczące przesiadki do samochodów elektrycznych oraz hybrydowych. Chociaż kierowcy nie uwzględniali elektryków jako możliwości zaoszczędzenia, to w przypadku bezpośredniego pytania wyniki mogą być nieco zaskakujące.

Aż 42 procent ankietowanych stwierdziło, że jest zainteresowanych zmianą spalinówki na EV (7 procent chce dokonać tej zmiany wkrótce, a 35 procent planuje to zrobić, lecz nie w najbliższej przyszłości). 58 procent kierowców odpowiedziało jednak stanowczo, że elektryczne samochody ich nie interesują i nie biorą pod uwagę takiej opcji.

Czym kierują się kierowcy, którzy chcą przesiąść się do EV? Ponad 50 procent wskazało na rosnące ceny paliwa, a niespełna połowa argumentuje taką decyzję aspektami ekologicznymi. Niecałe 40 procent ceni sobie tańszą eksploatację, a 20 procent zostało zachęcone przez rozwój miejskiej infrastruktury elektrycznej.

Raport BlaBlaCar zwraca również uwagę na to, że ankietowani żyjący w dużych miastach zdecydowanie bardziej zwracają uwagę na ekologię - aż 55 procent kierowców mieszkających w miejscowościach liczących od 500 tysięcy do 1 miliona ludzi patrzy na ochronę środowiska. Jest to również rzecz, której większą uwagę poświęcają osoby starsze - 54 procent kierowców w wieku od 55 do 64 lat patrzy na ochronę środowiska, kiedy w grupie wiekowej 35-44 lat to 45 procent osób się tym przejmuje.

Ludzie korzystają z BlaBlaCar głównie dla oszczędności

Raport obejmował również pytanie dotyczące głównych powodów, dla których kierowcy korzystają z BlaBlaCar. Odpowiedzi nie były jednak szczególnie zaskakujące - blisko 85 procent ankietowanych przyznało, że robi to ze względu na obniżenie kosztów paliwa i utrzymania swojego samochodu.

To jednak nie jest jedyna motywacja. Ponad 40 procent kierowców ceni sobie możliwość poznawania nowych ludzi, a około 20 procent robi to mając na celu ochronę środowiska. Co ciekawe, aspekt towarzyski był zdecydowanie milej widziany w przypadku nieco młodszej grupy kierowców, tzn. od 35 do 44 lat - aż 46 procent kierowców w tym zakresie wiekowym docenia taką możliwość. Jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny, to kobiety zdecydowanie bardziej zwracają na to uwagę (28 procent), niż mężczyźni (20 procent).

