Tylko co piąty Polak wybiera gotówkę. Byłoby mniej gdyby nie bazary

Osobiście, jakbym miał się cofnąć w czasie pamięcią kilka lat, to zdarzyło mi się płacić gotówką w dwóch przypadkach i to sporadycznych - przy płatności za przejazdy w BlaBlaCar i przy wynajmowaniu kajaków.

Za wszystkie pozostałe zakupy zawsze płacę bezgotówkowo, ostatnio nawet odetchnąłem z ulgą w dwóch mniejszych miejscowościach, gdzie w małych sklepach zdarzało mi się coś kupić i nie było terminala płatniczego - mogłem za zakupy zapłacić BLIKIEM na numer telefonu sprzedawcy.

Płatności bezgotówkowe w Polsce

Według badania „Płatności bezgotówkowe oczami Polaków 2021”, które przeprowadził Warszawski Instytut Bankowości (WIB), w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Warto Bezgotówkowo”, płatności bezgotówkowe wybiera już niemal 80% Polaków, a gotówkę około 20% i co ciekawe ten stan utrzymuje się niemal niezmiennie od trzech lat, czyli od 2019 roku.

Nawet pandemia nie zmieniła znacząco układu sił w tym zakresie, wydaje się więc, że ten stan jest już stabilny. Mamy tu 20% rodaków, którzy nade wszystko wolą płacić gotówką i pozostałą część społeczeństwa, która wybiera wygodę płatności bezgotówkowych.

Wiceprezes Związku Banków Polskich:

Dynamiczny rozwój transakcji bezgotówkowych jest już utrwalonym trendem na polskim rynku. Dzieje się to przy dużym udziale polskiego sektora bankowego, postrzeganego jako jednego z liderów cyfryzacji w naszym kraju. Jednocześnie pragnę podkreślić, że celem jest aby płatność kartą czy urządzeniem była możliwa w takim samym wymiarze i skali, jak w przypadku tradycyjnej gotówki. Oczywiście jednak obrót bezgotówkowy to także wiele korzyści płynących dla gospodarki i społeczeństwa.

Co z gotówką wypłacaną z bankomatów? Tu okazuje się, iż też niewiele się zmienia, prócz wypłat kwot pomiędzy 101 a 200 zł. W tym zakresie spadł odsetek osób wypłacających takie kwoty z 33% w 2019 roku do 25% w roku obecnym.

Najpopularniejszą formą płatności bezgotówkowych są płatności kartą, którą wybiera przeszło połowa Polaków - 55%, na drugim miejscu mamy płatności BLIK - 35%, a podium zamykają płatności w internetowych bramkach płatniczych.

Warto tu zauważyć, iż pytanie dotyczyło wszystkich płatności, zarówno w internecie jak i sklepach stacjonarnych, stąd druga pozycja BLIK. Jeśli chodzi o same płatności internetowe, BLIK już dawno wyprzedził płatności kartowe.

Widać to przy odpowiedzi na pytanie o miejsca, w których dokonujemy płatności bezgotówkowych i na trzecim miejscu mamy zakupy w sieci, za które płaci 43% badanych kartą. Najwięcej płatności kartowych realizujemy w dużych sklepach stacjonarnych - ponad 3/4 Polaków i na stacjach benzynowych - ponad połowa.

Największą bolączką osób płacących zwykle bezgotówkowo są bazary i targowiska, w tych miejscach najczęściej odbijamy się od tabliczki - płatność tylko gotówką, bo aż w 61% przypadków. Pocieszające jest to, że ten odsetek powoli, ale jednak maleje.

Aż 38% płatności, których nie dokonujemy bezgotówkowo wynika właśnie z braku terminala płatniczego w danych punktach handlowo-usługowych.

Jakiś czas temu podniesiony został limit transakcji bezgotówkowych bez konieczności podawania PIN-u do karty z 50 zł do 100 zł. To rozwiązanie przypadło raczej do gustu, ponad połowa Polaków jest za utrzymaniem tego limitu, jedynie 18% chce jeszcze go podwyższyć do 200 zł, a 11% do 150 zł. 14% badanych oczekuje powrotu do limitu 50 zł.

Na koniec zerknijmy na to, co w ogóle Polacy myślą o obrocie bezgotówkowym i gotówkowym. Okazuje się, że zdania są tu podzielone, 49% badanych uważa, że powinniśmy korzystać w tym zakresie z wolnego wyboru, a 36% chce przyspieszenia ograniczenia gotówki w obiegu. Jednocześnie w pierwszym przypadku odsetek osób z taką deklaracją istotnie zmniejszył się od zeszłego roku i zwiększył się tych, opowiadających się za ograniczeniem gotówki.

--

Badanie w ramach kampanii Warto bezgotówkowo na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości zrealizował Instytut Badań Pollster. Technika badawcza: badanie zrealizowane metodą wspomaganego komputerowo wywiadu przy pomocy strony www (CAWI). Próba: n= 1049 osób.

Źródło: Warszawski Instytut Bankowości.