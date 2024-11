Odkurzacz, który pozwoli zadbać o higienę jak żaden inny

Odkurzacz to urządzenie, bez którego większość z nas nie wyobraża sobie naszych mieszkań. Sprzęt codziennego użytku, który pozwala dbać o czystość i higienę w naszych domostwach. Jednak poza klasycznymi odkurzaczami zbierającymi drobinki kurzu i mopującymi podłogi, na rynku od lat istnieje jeszcze jedna kategoria sprzętu. Odkurzacze piorące. Te również coraz częściej pojawiają się w naszych domach nie bez powodu. To one stają się idealnymi kompanami do zadań specjalnych. Pozwalają zadbać o czystość tapicerek, dywanów i innych powierzchni, których ręczne czyszczenie jest prawdziwym wyzwaniem.

Odkurzacze piorące: jak to się wszystko zaczęło?

Odkurzacze piorące to sprzęty, które często łączą tradycyjne odkurzanie z funkcją prania na mokro, oferując kompleksowe czyszczenie różnego rodzaju powierzchni, zwłaszcza dywanów i tapicerek. Historia tych urządzeń sięga początków XX wieku, kiedy pojawiły się pierwsze odkurzacze, które służyły jedynie do usuwania suchych zabrudzeń. Dopiero rozwój technologii w połowie XX wieku umożliwił wprowadzenie urządzeń, które oprócz zasysania brudu, mogły także nanosić wodę z detergentem, skutecznie usuwając plamy i głęboko osadzony brud. Popularność tych urządzeń wybuchła w latach 60. i 70. XX wieku. To właśnie wtedy na dobre wpisały się one jako niezawodni kompani w sektorze profesjonalnych usług sprzątających. Dopiero jednak popularyzacja technologii i obniżenie kosztów sprawiły, że stały się częścią wyposażenia domów wielu z nas.

Jak działają odkurzacze piorące i dlaczego nie można sobie pozwolić na kompromisy?

Od pierwszych odkurzaczy piorących do dziś sporo się zmieniło. Technologie nieustannie się zmieniają, a w dobie, gdy wielu z nas coraz chętniej korzysta z bezprzewodowych urządzeń, wielozadaniowość nie jest już koniecznością. Dlatego BISSELL SpotClean HydroSteam Select 3697N skupia się wyłącznie na funkcji prania. Nowoczesne odkurzacze piorące wtryskują wodę z detergentem w materiał, a następnie odsysają brudną ciecz do dedykowanego pojemnika. Dzięki tej metodzie możliwe jest nie tylko usunięcie widocznych zabrudzeń, ale także dogłębne oczyszczenie powierzchni z kurzu, alergenów, bakterii i innych zanieczyszczeń. To zbawienie wszystkich alergików i miłośników zwierząt. Sprzęty te pozwalają na utrzymanie wysokiego poziomu higieny przy niewielkim nakładzie pracy.

I w tym zadaniu pomoże nam BISSELL SpotClean HydroSteam Select 3697N. Innowacyjne urządzenie do głębokiego czyszczenia, które dzięki autorskiej technologii pozwala na usunięcie nawet najbardziej uporczywych plam. Ani te tłuste, ani lepkie, nie stanowią dla niego najmniejszego problemu. To właśnie opracowana przez specjalistów technologia HydroSteam sprawia, że czyszczenie jest nawet 50% bardziej efektywne, niż z wykorzystaniem tradycyjnych metod. Technologia HydroSteam to niezwykle skuteczne czyszczenie wodą i parą. Unikalny system podgrzewania i dostarczania płynu, który łączy w sobie parę wodną, wodę oraz silny roztwór czyszczący – współpracując w harmonii, aby oczyścić nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia.​ HydroSteam rozbija trudne do usunięcia plamy i zabrudzenia, które wniknęły w powierzchnię tkanin – w tym oleiste i lepkie substancje. Dzięki bogatemu zestawowi końcówek sprzęt sprawdzi się przy czyszczeniu różnych powierzchni. W tym, co niezwykle istotne, tych, z których korzystamy na co dzień. Mowa tu o dywanach, chodnikach, tapicerowanych meblach czy wnętrzach samochodów. Odkurzacz piorący poradzi sobie także z glazurą, a nawet... odzieżą sportową. To jedno urządzenie zapewnia wysoką skuteczność przy domowych porządkach.

SpotClean HydroSteam Select 3697N: co warto o nim wiedzieć?

Poza bogatą bazą końcówek, które czynią sprzęt niezwykle uniwersalnym, odkurzacz został wyposażony w trzy różne tryby czyszczenia. Te pozwalają na dopasowanie pracy urządzenia do konkretnego rodzaju plam, aby wszystkimi zająć się z równie wysoką efektywnością. W praktyce zaś BISSELL SpotClean HydroSteam Select 3697N nada się zarówno do usuwania plam z jedzenia, jak i błota. Wisienką na torcie jest eliminowanie uporczywych śladów pozostawionych przez domowe zwierzaki, które dzięki temu odkurzaczowi nie stanowią już żadnego problemu. Odkurzacz wraz z autorskim detergentem w mig pozwoli pozbyć się zabrudzeń, ale także nieprzyjemnych zapachów, które mogą im towarzyszyć.

Poza wspomnianą już technologią HydroSteam producent opracował także autorskie rozwiązanie: Triple Action. To metoda czyszczenia, która łączy parowanie z szorowaniem i odkurzaniem. Takie potrójne uderzenie pozwala dogłębnie oczyścić powierzchnie, pozbywając się nawet już dawno zaschniętych plam, których nie dostrzeżemy gołym okiem. Rozwiązanie to nie tylko gwarantuje wysoką efektywność, ale ma jeszcze jedną zasługę. Znacząco skraca czas schnięcia. Po czyszczeniu parą wybranych tkanin, po około 30 minutach są one już całkowicie suche, dzięki czemu nadają się do dalszego użytkowania!

Odkurzacz posiada dwa osobne zbiorniki: na wodę czystą i brudną. To jedno z rozwiązań, które zapewnia najwyższą jakość higieny. Co równie istotne: praca z odkurzaczem i jego obsługa jest niezwykle prosta. Producent zadbał o to, by wszystkie elementy były łatwe w wymianie, a także ekspresowe w napełnianiu, montażu i konserwacji.

Zestaw BISSELL SpotClean HydroSteam Select 3697N jest bogaty i uniwersalny. Poza szeroką, mierzącą 12 cm, końcówką, w pudełku znajdziemy również narzędzie do czyszczenia rozmaitych powierzchni, końcówkę HydroRinse do zadbania o higienę samego urządzenia. Ponadto producent dołącza próbkę autorskiego płynu Spot & Stain Pro Oxy.

Codzienny kompan, który pomoże utrzymać dom w czystości

SpotClean HydroSteam Select 3697N jest nowoczesnym i wielofunkcyjnym urządzeniem, które pozwoli zadbać o higienę i czystość w naszym domu. Zaawansowane, autorskie, technologie pozwalają na efektywne pozbywanie się nie tylko zanieczyszczeń widocznych gołym okiem, ale także tych, których nie dostrzeżemy na pierwszy rzut oka. Ponadto kupując odkurzacz wspieramy fundację BISSELL Pet Foundation, która pomaga bezdomnym zwierzakom.

Jeżeli myślicie o zakupie odkurzacza piorącego i wiecie, że będziecie z niego korzystać często – warto również wziąć pod uwagę wyższy model. BISSELL SpotClean HydroSteam Pro 3700N, który zapewnia wsparcie tych samych autorskich technologii. Korzystanie z tego modelu jest jeszcze wygodniejsze: wszystko to za sprawą wbudowanych weń kółek. Model ten posiada także jedną dodatkową końcówkę, co czyni tamtejszy zestaw jeszcze bogatszym i bardziej uniwersalnym!

Wpis powstał przy współpracy z firmą BISSELL