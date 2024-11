Zbliża się Black Weeks. To doskonały moment na kupno… hulajnogi. Oto najlepsze modele

Wybór odpowiedniej hulajnogi elektrycznej to wyzwanie, szczególnie gdy na rynku pojawia się coraz więcej modeli, a zbliżające się zakupowe święto Black Weeks to idealny czas na zakup w promocyjnych cenach. Dlaczego warto rozważyć kupno hulajnogi właśnie teraz? Bo w Black Weeks możemy liczyć na wyjątkowe rabaty, a zamiast czekać do wiosny, możemy już teraz cieszyć się z nowych możliwości transportu miejskiego. Nie bez znaczenia jest zmieniający się klimat - nawet w okresie przejściowym, czy nawet w zimie jazda hulajnogą jest nierzadko możliwa.

Jeśli planujesz dołączyć do grona użytkowników hulajnóg elektrycznych lub myślisz o wymianie swojego obecnego modelu, przedstawiamy najlepsze propozycje od marki Motus, które na pewno przykują Twoją uwagę.

Motus Scooty 10 Plus 2022 — komfort w mieście

Motus Scooty 10 Plus 2022 to propozycja dla tych, którzy codziennie przemieszczają się po mieście i potrzebują solidnego, niezawodnego środka transportu. Model ów wyposażony jest w mocny silnik 500 W, który pozwala na płynne pokonywanie wszelkich miejskich przeszkód, jak krawężniki czy nierówne nawierzchnie. Duże pneumatyczne koła o średnicy 10 cali zapewniają doskonałą przyczepność i absorbują wstrząsy, co jest kluczowe dla komfortu podczas jazdy po mieście​.

Jednym z głównych atutów tego modelu jest jego doskonała amortyzacja – podwójne zawieszenie zarówno z przodu, jak i z tyłu gwarantuje wygodną jazdę nawet po najbardziej wymagających nawierzchniach. Co więcej, Motus Scooty 10 Plus 2022 oferuje zasięg do 60 km na jednym ładowaniu, dzięki czemu bez problemu dotrzesz do pracy, na uczelnię lub spotkanie i wrócisz do domu bez potrzeby częstego ładowania​.

Motus Scooty 10 Plus 2023 — ulepszenia, które pokochasz

Jeśli zależy Ci na mobilności, ten model ma dodatkowy atut w postaci szybkiego i łatwego składania, co czyni go świetnym wyborem dla osób, które muszą często przewozić swoją hulajnogę – na przykład w bagażniku samochodu. Składana kierownica dodatkowo ułatwia przenoszenie i przechowywanie​. To idealna hulajnoga do codziennych podróży miejskich, która gwarantuje płynność, wygodę i niezawodność.

Motus PRO10 Urban — idealny dla miejskich odkrywców

Jeśli szukasz hulajnogi, która idealnie sprawdzi się w warunkach miejskich, ale nie boisz się wyzwań na bardziej wymagających nawierzchniach, Motus PRO10 Urban to model stworzony dla Ciebie. Ten "crossover" łączy w sobie elegancję z funkcjonalnością, dzięki czemu jest idealny zarówno do pracy, jak i na szybki wypad za miasto​.

Silnik o mocy szczytowej 800 W gwarantuje dynamiczną jazdę, a dzięki 10-calowym kołom hulajnoga zachowuje stabilność nawet na nierównych drogach. Co więcej, na jednym ładowaniu Motus PRO10 Urban przejedzie do 60 km, co czyni go świetnym wyborem na dłuższe trasy​. To model, który idealnie łączy nowoczesny styl z niezawodnością, a dodatkowe oświetlenie LED zapewnia doskonałą widoczność w każdych warunkach atmosferycznych.

Motus PRO10 Sport 2021 — sportowa hulajnoga dla wymagających

Dla tych, którzy szukają hulajnogi nie tylko do codziennego użytku, ale także do prawdziwych wyzwań, Motus PRO10 Sport 2021 to strzał w dziesiątkę. Wyposażona w dwa silniki o mocy szczytowej 1300 W każdy, oferuje niesamowite przyspieszenie i prędkość. To model, który pozwala na pełną swobodę jazdy — niezależnie od tego, czy poruszasz się po mieście, czy wybierasz się na bardziej wymagające trasy.

Motus PRO10 Sport 2021 to hulajnoga dla prawdziwych pasjonatów, którzy cenią sobie moc, dynamikę i bezpieczeństwo. Dzięki podwójnym sportowym hamulcom masz pełną kontrolę nad hulajnogą nawet przy większych prędkościach, a ergonomiczna kierownica i składana konstrukcja zapewniają wygodę transportu. To model, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników, a jego sportowy charakter sprawia, że jazda nim to czysta przyjemność.

Dlaczego warto kupić hulajnogę na Black Weeks?

Zbliżające się Black Weeks to idealny czas na zakup hulajnogi elektrycznej. To okres, kiedy możemy liczyć na wyjątkowe promocje i rabaty, dzięki czemu możemy zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy. Dlaczego warto to zrobić teraz, a nie czekać do wiosny? Hulajnogi Motus, zwłaszcza modele prezentowane powyżej, to inwestycja, która zwróci się już w ciągu pierwszych miesięcy użytkowania. Oszczędzisz czas, omijając korki, i pieniądze, nie musząc korzystać z komunikacji miejskiej czy samochodu.

Co więcej, wybierając hulajnogę elektryczną, stajesz się częścią proekologicznej rewolucji — zmniejszasz swój ślad węglowy i promujesz zrównoważony transport w swoim mieście. Dzięki hulajnogom Motus nie musisz rezygnować z komfortu ani prędkości — wręcz przeciwnie, zyskujesz nowy poziom mobilności i swobody.

Powyższe modele dostępne są w sklepach z największym wyborem hulajnóg elektrycznych: 7Way.pl, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Decathlon, X-kom oraz Komputronik.

