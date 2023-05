Microsoft nie zwalnia, jeżeli chodzi o integrację modelu językowego GPT ze swoim narzędziem Bing. Już jakiś czas temu można było skorzystać z możliwości sztucznej inteligencji opartej o nowy model GPT-4, jednak aby tego dokonać trzeba było zapisać się na listę oczekujących.

Jednocześnie, konkurencja nie śpi i inne firmy, jak Google ze swoim Bardem, próbują ze wszystkich sił nadgonić różnice pomiędzy swoimi narzędziami a ChatemGPT. Być może właśnie dlatego, kilka miesięcy po uruchomieniu zamkniętych testów Microsoft zdecydował się na pozwolenie wszystkim użytkownikom na przetestowanie nowych możliwości Binga, który wraz z GPT-4 nauczył się kilku nowych sztuczek.

Microsoft pozwala wszystkim na skorzystanie z Bing AI opartym na GPT-4

Od dziś nie trzeba zapisywać się na listę oczekiwania, by skorzystać z Bing AI. Wystarczy teraz w wyszukiwarce Bing (albo w Microsoft Edge) zalogować się na swoje konto Microsoft i już zyskamy dostęp do wszystkich najnowszych funkcji. A jest sporo powodów by to zrobić, ponieważ teraz Bing AI jest jeszcze bardziej zaawansowany i zdecydowanie wyprzedza w tym aspekcie konkurencję.

Do tej pory z chatem mogliśmy wyłącznie rozmawiać, jednak teraz Bing zyskuje jeszcze więcej możliwości interakcji z użytkownikiem. Jedną z największych zmian są tzw. "akcje" dzięki którym sztuczna inteligencja może, po naszej komendzie, wykonać kilka czynności na różnych stronach, ułatwiając nam życie. Dla przykładu - jeżeli zapytamy o rezerwacje w restauracji danego typu, Bing może znaleźć restauracje w okolicy, zobaczyć jakie terminy rezerwacji są dostępne i pomóc nam zabookować stolik.

Nową funkcją są także obrazy i wideo. Teraz BingAI może zwrócić nam jako wyniki zarówno grafiki jak i materiały filmowe, co znacznie może rozszerzyć funkcjonalność samego czatu. Co więcej, teraz Bing Image Creator będzie powszechnie dostępny w ponad 100 językach, więc patrząc na to, że narzędzia takie jak Midjourney zaczynają zamykać swoją funkcjonalność dla "zwykłego" użytkownika, BingAI może bardzo szybko stać się popularnym narzędziem do generowania obrazów.

Źródło: Depositphotos

Chyba jednak najważniejszą nową funkcją Binga z Chatem GPT-4 jest obsługa zewnętrznych wtyczek. Dla przykładu - rezerwacje stolików realizowane są przez platformę OpenTable, a w przyszłości ma powstać więcej wtyczek pozwalającym Akcjom z Binga zrobić jeszcze więcej rzeczy.

To tylko potwierdza moją teorię, że BingAI swoją popularnością i możliwościami przebił poprzednią próbę Microsoftu jeżeli chodzi o AI, czyli Cortanę. Dlatego wciąż uważam, że jeżeli Microsoft połączyłby te dwa produkty, mógłby stworzyć asystenta głosowego znacznie przewyższającego możliwościami wszystko, co jest do tej pory na rynku.

Korzystaliście już z nowych możliwości Binga?

Źródło: Depositphotos