Największa giełda kryptowalut ma spore problemy. Binance zostanie zbanowane?

Binance, czyli największa giełda kryptowalut na świecie, ma spore problemy w Stanach Zjednoczonych. O co chodzi?

Binance łamało prawo? Sprawa wylądowała w sądzie

Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) pozwało Binance i dyrektora generalnego firmy, Changpenga Zhao. CFTC twierdzi, że Binance świadomie pozyskiwał klientów z rynku amerykańskiego pomimo wyraźnego zakazu, a w tle pojawiły się nawet zarzuty o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

Źródło: Unsplash @kanchanara

Binance miało łowić klientów z USA od 2019 roku, kiedy nie była zarejestrowana w aktach Komisji. Co więcej, imperium wirtualnych walut Zhao poszło na tyle daleko, że instruowało swoich klientów ze Stanów Zjednoczonych, aby ci używali VPN w celu ukrycia swojej lokalizacji i handlowaniu na ich platformie — co jest jawnym łamaniem prawa. Pozew dotyczy także Samuela Lima, byłego szefa ds. zgodności Binance — Commodities Futures and Trading Commission twierdzi, że cały program zgodności był fikcją i nie miał nic wspólnego z rzeczywistością:

Dowody wskazują, że Zhao był świadomy, iż działalność Binance w Stanach Zjednoczonych podlegała wymogom rejestracyjnym i regulacyjnym zgodnie z prawem USA i że celowo zlekceważył te wymagania.

Źródło: Unsplash @vademann

Dyrektor generalny Binance odpowiada

Changpeng Zhao postanowił odpowiedzieć na zarzuty CFTC, twierdząc, że pozew jest dla niego bardzo krzywdzący i niespodziewany. CEO Binance gwarantuje, że przez dwa lata jego firma owocnie współpracowała z regulatorem. W odpowiedzi, która pojawiła się na blogu giełdy kryptowalut, czytamy:

Skarga wydaje się zawierać niekompletne przedstawienie faktów i nie zgadzamy się z charakterystyką wielu kwestii, o których mowa w pozwie. [...] Sam ściśle przestrzegam tych zasad. Nigdy też nie brałem udziału w Binance Launchpad, Earn, Margin ani Futures. Wiem, że najlepszym sposobem wykorzystania mojego czasu jest zbudowanie porządnej platformy obsługującej naszych użytkowników.

Źródło: Depositphotos

Jak jednak zauważa Liz Lopatto w swojej analizie wiadomości, które są cytowane w pozwie CFTC, odpowiedź Binance nie zawiera wielu konkretnych zaprzeczeń roszczeń pozwu. Czy Binance to kolejna obok FTX potęga kryptowalutowa, która się rozpadnie?

Źródła: CFTC, Binance

Grafika wyróżniająca: Unsplash @kanchanara