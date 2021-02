Bill Gates ujawnił, dlaczego woli Androida od iOS

Debata o to, który system operacyjny jest lepszy trwa od początków istnienia Androida i iOS. O ile bowiem większa popularność jednego z nich jest sprawą nie podlegającą dyskusji, o tyle to, który z nich jest faktycznie lepszy jest dyskusją tak bardzo powszechną, jak (moim zdaniem) niepotrzebną. Ciężko jest jednak sprawić, by ludzie nie debatowali nad tym tematem, skoro do rozmowy włącza się sam Bill Gates. Co sądzi o obu systemach i który wybiera? Tego mieliśmy okazję dowiedzieć się niedawno.

Zdaniem Gatesa lepszy jest Android. Dlaczego?

Informacja o tym, który system operacyjny preferuje Bill Gates została ujawniona podczas jednego ze spotkań na Clubhouse (platforma społecznościowa skupiająca się na tworzeniu pokojów do rozmów). Dziennikarz New York Timesa, Andrew Ross Sorkin, zadał Gatesowi pytanie o to, który system woli. Założyciel Microsoftu odpowiedział, że choć często ma w rękach iPhone’a, to jego podstawowym telefonem jest jednak urządzenie z Androidem. Uzasadnił to w nieco dziwny sposób:

Wiesz, niektórzy producenci Androida preinstalują oprogramowanie firmy Microsoft w taki sposób, który ułatwia używanie telefonu. Są bardziej elastyczni w kwestii tego, jak oprogramowanie współgra z systemem operacyjnym. Więc do tego się przyzwyczaiłem. Wielu moich przyjaciół ma iPhone’a, więc nie tu mowy o żadnym fanatyzmie.

Stwierdzenie tego na Clubhouse jest o tyle zabawne, że przecież póki co nie ma jeszcze wersji tej aplikacji na Androida. Co prawda twórca Clubhouse w pewnym momencie dołączył do pokoju i stwierdził, że ta jest już na finiszu produkcji i niedługo zostanie udostępniona w sklepie Google Play.

Czy stwierdzenie Billa Gatesa warto traktować jako coś więcej niż ciekawostkę? Moim zdaniem nie. Wystarczy zobaczyć bowiem chociażby na wypowiedzi moich kolegów z redakcji, by przekonać się, że w dużej mierze dziś używamy tych systemów, z których jest nam po prostu wygodniej korzystać i do których się przyzwyczailiśmy. Zazwyczaj nie ma to wiele wspólnego z tym, czy dana platforma faktycznie jest lepsza od innej, czy też w ogóle ma nad nią jakiekolwiek przewagi. Poza tym, trzeba pamiętać, że Gates wciąż jest związany z Microsoftem, pomimo że od lat mu nie szefuje, a firma z Redmond niedawno weszła przecież w świat Androida za pomocą Microsoft Surface Duo.

Innymi słowy – żadnej innej wypowiedzi bym się po Gatesie nie spodziewał.