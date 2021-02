Clubhouse to nowy hit Internetu. Już wiem dlaczego i chętnie Wam wyjaśnię

W przypadku Clubhouse cały czas obowiązuje system rejestracji dzięki zaproszeniom, co sprawia, że gdy znajdziemy się w środku możemy czuć się dość wyjątkowo. Jeśli nie możemy takowego uzyskać, to można je kupić na Allegro, gdzie kosztują nawet kilkaset złotych. Nie zalecam tego robić, ale to wszystko sprawia, że nie tylko my zyskamy później możliwość zaproszenia innych do aplikacji, ale nabierzemy więcej ochoty na wykorzystanie danej nam szansy. Clubhouse to miejsce spotkań ludzi o podobnych zainteresowaniach, ale zamiast licznych dyskusji pod postami, tworzone są tu pokoje, które istnieją tylko w momencie trwania dyskusji.

Instagram nie ma litości. Nieustannie rozkrada co najlepsze z konkurencji

Spotkanie online – tylko audio

Ta odbywa się tylko głosowo – nie widzimy żadnego z uczestników – a głos mają tylko ci znajdujący się na scenie. To tacy moderatorzy, którzy zorganizowali spotkanie i je prowadzą, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by udzielić głosu komuś innemu. Spotkania organizowane są na przeróżne tematy – od sieci społecznościowych, przez marketing, po gastronomię. Natrafienie na spotkanie wokół tematu, który nas interesuje, nie jest dużym wyzwaniem, ale należy mieć na uwadze fakt, że pokoje organizowane są w wielu językach wokół całego globu, więc przydatna może okazać się znajomość np. zaawansowanego angielskiego.