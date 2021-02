Czy faktycznie wszyscy blogerzy technologiczni wzdychają do Apple?

Nie chcę tu sugerować, że zawsze macie się zgadzać ze zdaniem danego redaktora i wierzyć, że jego kompetencje zawsze pozwalają trafnie ocenić takie aspekty, jak stosunek ceny do jakości. W końcu w urządzeniach takich jak chociażby smartfony czy słuchawki każdy będzie szukał czegoś nieco innego i 99 proc. z nas np. do komfortowego słuchania muzyki wystarczy dużo tańszy sprzęt niż Apple Airpods Max. Jednak ogólnie (i pamiętajcie, że mówi to osoba, która fanem firmy nie jest) Apple zazwyczaj produkuje sprzęty które celują właśnie w hi-end. Wystarczy zobaczyć na ostatnie produkty – Macbook z M1 czy też wspomniane Airpodsy. Tak, te sprzęty mają wysoką cenę, ale jeżeli ktoś je porównuje, to tylko do najlepszych urządzeń z danej branży. I często się okazuje, że pod wieloma względami Apple wychodzi z takich porównań zwycięsko. Nie oznacza to oczywiście, że trzeba tę firmę wielbić, ale analizując komentarze pod swoimi wpisami widzę jednak, że dużo hejtu wzbudzają momenty, w których po prostu zaznacza się, że Apple zrobiło coś dobrze.

I nie, przykład nie płynie „zza oceanu”

Jakiś procent „urabiania” opinii publicznej o tym, że na ludzie opisujący branżę tech pałają wybitną miłością do urządzeń Apple, można z pewnością przypisać temu, jak odbierane są u nas filmy takich twórców jak MKBHD czy iJustine. Jeżeli przyrównać ich preferencje sprzętowe do naszej rzeczywistości, można by pomyśleć, że coś, co nie ma na sobie logo nadgryzionego jabłka jest wręcz niegodne leżeć w rękach takich osób. Tyle że… to nie jest prawda. Jeżeli spojrzymy na to, jak chociażby wygląda sprzedaż telefonów w Stanach Zjednoczonych czy innych krajach rozwiniętych, jak Japonia, zobaczymy, że iPhone czy Apple Watch w żadnym stopniu nie wiąże się tam z symbolem statusu. Wręcz przeciwnie, jest najpopularniejszą marką, co automatycznie przekreśla bycie „elitarnym” sprzętem.

I tak, nikt nie zaprzecza tam, że np. smartfony Apple są droższe od telefonów za 300-400 dolarów. Jeżeli jednak średnie pensje w stanach wahają się w okolicy 43-50 tys. dolarów rocznie w wielu zawodach, to wydatek rzędu 900 dolarów na smartfona nie ma nawet co porównywać do naszych 3,5 tys. zł za taki sam model. Gdyby w naszym kraju, przy naszych zarobkach, iPhone kosztował 900 zł, Macbook Air z M1 1000 zł, a Apple SE 2020 – 400 zł, prawdopodobnie nikt nie robił z używania tego sprzętu jakiejkolwiek afery. Dlatego warto mieć to na uwadze obserwując zagranicznych twórców, dla których iMac czy Macbook są po prostu wydajnymi, dobrze działającymi narzędziami pracy, a nie sprzętami do budowy swojego prestiżowego wizerunku.

Dochodzimy do meritum. Czy wszyscy blogerzy wielbią sprzęt od Apple?

Nie. Nie wszyscy. Jak już mówiłem – ja nie. Poświęciłem sporo czasu, by przemyśleć, jakie urządzenia mają znajdować się w moim prywatnym „ekosystemie” – jakiej klasy chce mieć komputer stacjonarny, do czego potrzebuję i do czego używam swojego laptopa i co robię na swoim telefonie. Jeżeli więc większość dnia spędzam przy „stacjonarce”, głównie pracując na tekście, konsumując multimedia, grając w gry i tworząc muzykę, naturalnym wyborem był mocniejszy PC z Windowsem. Laptop? Lekkie, wytrzymałe urządzenie (bo jeżeli z niego korzystam to tylko przy wyjściach) do pracy na tekście w terenie. Telefon? Również nie musi być mocny, głównie słucham na nim muzyki, korzystam z czatu i robię zdjęcia swoich kotów, a do tego nie jest potrzebna jakieś niesamowita wydajność. Rozumiecie, do czego zmierzam? Tak, mógłbym mieć iPhone’a i Macbooka, ale w przypadku mojego sposobu korzystania z tych urządzeń większość tej mocy by się po prostu marnowała, nie mówiąc już o zupełnym barku uzasadnienia dla ceny. Co innego jednak np. moja narzeczona, która praktycznie wszystkie rzeczy załatwia przez smartfona, a swojego iPada wykorzystuje to tworzenia cudownych rysunków. Ba, podejrzewam, że gdybym chciał się zająć np. homerecordingiem, to sam kupiłbym jakiegoś używanego Maca, ponieważ aplikacje typu Reaper oferują tam znacznie lepszą wydajność. Dlatego nawet jeżeli w tym momencie u mnie sprzęty Apple po prostu nie mają racji bytu, nie znaczy to, że nie doceniam ich wartości dla innych ludzi – takiego podejścia zdecydowanie brakuje niektórym komentującym.