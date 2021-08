Kody QR - jak je generować? W jaki sposób odczytać kod QR?

Kody QR choć powstałe i opracowane już kilka dekad temu, przez długi czas były niedocenianym narzędziem do zapisywania i odczytywania zaszytych w nich informacji. Dopiero ostatnio wróciły do łask, znajdując szereg drobnych, jak i rozszerzonych zastosowań.

Kod QR - podstawowe informacje

Kody QR (Quick Response) to nic innego jak kody graficzne, za pomocą których można zapisywać różnego rodzaju informacje tekstowe, skróty czy linki umieszczone w kwadratowym polu.

Ich odczyt z kolei możliwy jest później najczęściej za pomocą smartfonów z Androidem bądź iOS na pokładzie, wykorzystując do tego aplikacje mobilne czy ostatnio wbudowany aparat.

Historia kodów QR

Kod QR opracowany został już w 1994 roku przez japońskie przedsiębiorstwo Denso Wave, przez co przez długie lata kody QR popularne były zwłaszcza w Japonii. Po 6 latach od powstania kodów OR stały się one międzynarodowym standardem uznawanym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) od początku tego wieku.

W październiku 1997 symbolika została włączona do Wykazu ujednoliconych symboli (ang. Uniform Symbol Specifications) przez organizację AIM Global (Association for Automatic Identification and Mobility) jako ISS QR Code. W marcu 1998 japońska organizacja JEIDA (Japanese Electronic Industry Development Association) włączyła ją jako standard JEIDA-55. W styczniu 1999 została standardem JIS (Japanese Industrial Standards) – JIS X 0510. W czerwcu 2000 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna włączyła ją jako standard ISO/IEC18004.

Źródło: Wikipedia.

Kody OR docenione zostały dopiero w ostatnich latach przez resztę świata, a o ich popularności może świadczyć fakt, iż możliwość ich odczytu pojawiła się kilka lat temu jako wbudowana opcja w aparaty na smartfonach z Androidem i iOS. Tak więc w zasadzie większość użytkowników smartfonów może z nich korzystać bez potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji na telefonie.

Generatory kodów QR - tym narzędziom warto dać szansę

Generator kodów QR jako aplikacja mobilna

Przejrzałem kilka generatorów kodów QR na iOS, w większości były to pozycje nie aktualizowane od lat i do tego wyświetlające za każdym razem reklamy. Lepiej to wygląda na Androidzie, w Google Play dostępne są na przykład dwie pozycje systematycznie aktualizowane i z dobrymi opiniami - QR Code Generator - QR Code Creator & QR Maker i Generator kodów QR oraz jedna pozycja z ostatnią aktualizacją w 2015 roku, ale za to bez reklam i autorstwa polskiego programisty - Generator kodów kreskowych PL.

Generator kodów QR przez stronę www

Jednak najwygodniejszą opcją na stworzenie kodu QR będą narzędzia dostepne w przeglądarce. Można tu wymienić QR Code Generator, w którym stworzymy kod QR dla zwykłego tekstu z zaszytymi dowolnymi informacjami, wiadomości e-mail czy SMS, a także kod QR, z którego będzie można odczytać hasło na przykład do konta gościa w naszej sieci WiFi.

Podobne funkcjonalności znajdziecie w narzędziu QRonline czy Pageloot.

Jak odczytywać kody QR

Jak wspominałem wcześniej odczytywanie kodów QR możliwe jest już przy użyciu zwykłej aplikacji aparatu wbudowanej w smartfony z Androidem od wersji 9 i z iOS od wersji systemu 11. W przypadku iOS większość smartfonów Apple w użyciu ma ten system zainstalowany, jeśli chodzi o wcześniejsze wersje Androida można się tu posiłkować aplikacją, którą wymieniłem już przy opcji generowania kodów QR.

Przykładowe zastosowania kodów QR

Wizytówki, rozkłady jazdy, muzea, strony internetowe

Kody QR znajdują zastosowanie przede wszystkim w przypadku, gdy do dyspozycji mamy mało miejsca, a chcemy przekazać ich odbiorcom więcej informacji. Tak więc takie kody QR możemy umieszczać na zwykłych wizytówkach, przystankach autobusowych, przy eksponatach w muzeach lub na swoich stronach internetowych.

W ostatnim czasie pojawiła się nawet taka opcja w przeglądarkach. Na przykład w Google Chrome możemy każdą stronę na desktopie zeskanować smartfonem i otworzyć ją szybko na urządzeniu mobilnym.

Komunikatory i dane do przelewów

Popularne komunikatory stosują kody QR do autoryzacji kolejnych urządzeń, na których chcemy z nich korzystać. To też popularna opcja do przekazywania środków pieniężnych - z kodów QR korzysta w tym zakresie na przykład PayPal czy Revolut.

Również w przypadku Google czy Microsoftu spotkaliście się zapewne z opcją skanowania kodu QR przy włączaniu generowania kodów autoryzacyjnych przez Google czy Microsoft Authenticator.

Zastosowania medyczne

O powszechności i użyteczności kodów QR świadczyć też może, iż wykorzystano je w państwach UE do stworzenia Unijnego Certyfikatu Covid, który każdy zaszczepiony może wydrukować sobie lub wygenerować w aplikacji i okazać podczas podróży do innych krajów, które tego wymagają. W Polsce są to aplikacje mObywatel i mojeIKP.

Podsumowanie

Jak widać, kody QR stały się już niemal codziennością, spotkać je możemy na każdym kroku w sieci czy w przestrzeni publicznej. Trudno się temu dziwić, bo zakres ich wykorzystywania ogranicza jedynie nasza wyobraźnia. To bez wątpienia wygodne i funkcjonalne narzędzie do przekazywania większej liczby informacji w przystępnej i minimalistycznej formie, każdemu zainteresowanemu nimi odbiorcy ze smartfonem w kieszeni.