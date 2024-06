Bilet miesięczny w Jak Dojadę? Kolejne miasto na liście

Możliwość zakupu biletu jednorazowego czy czasowego obok zaplanowania trasy przejazdu komunikacją miejską w Jak Dojadę (też z podglądem real-time), już nikogo nie zaskakuje. Taka opcja dostępna jest już w kilkudziesięciu miastach w Polsce, ale zakup biletu miesięcznego to nadal rzadkość.

W zasadzie, gdyby można było kupić w Jak Dojadę bilet miesięczny w każdym dużym mieście, aplikacja ta stała by się kompletna. Są oczywiście inne opcje na kupno online biletu miesięcznego i przechowywanie go w smartfonie do okazania - na przykład w stolicy jest aplikacja mobiWAWA, ale to zawsze kolejna aplikacja w telefonie, która nie służy do niczego innego.

W Jak Dojadę od początku do końca można by było korzystać z komunikacji miejskiej, bez konieczności sięgania po inne aplikacje, gdyby dostępna była jeszcze ta opcja z zakupem biletu miesięcznego. Od wczoraj mogą z niej korzystać mieszkańcy Szczecina.

Bartosz Burek, prezes zarządu Jakdojade:

Długo pracowaliśmy nad włączeniem sprzedaży biletów szczecińskiej komunikacji miejskiej. Finalnie mamy dwa kluczowe wdrożenia w krótkim czasie, czyli real-time oraz bilety krótko- i długookresowe. To dla nas duży sukces! W ten sposób Jakdojade staje się w pełni kompletną aplikacją ułatwiającą podróżowanie transportem publicznym w Szczecinie.

Jakie bilety okresowe można kupić? Miesięczny lub kwartalny na jedną linię - zwykłą lub pospieszną, sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne oraz na wszystkie linie. Po wybraniu właściwego biletu, należy jeszcze podać dodatkowe dane, takie jak numer telefonu, imię i nazwisko oraz numer linii w przypadku zakupu biletu na jedną linię. Z kolei płatności można dokonać przy pomocy wirtualnego portfela lub kodu BLIK. Do kontroli oczywiście wystarczy okazać kod QR biletu i dokument potwierdzający tożsamość.

Bilety miesięczne dostępne są aktualnie oprócz Szczecina, w Bydgoszczy, Trójmieście czy Wrocławiu.

Źródło: Jak Dojadę.