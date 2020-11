W dniu debiutu użytkownicy skarżyli się jednak nie na sam system, a na brak możliwości jego bezproblemowego pobrania, ponieważ proces aktualizacji wydłużał się do kilku godzin. Gdy jednak nie udało się przebrnąć przez ten etap, to okazywało się, że powrót do korzystania z poprzedniej wersji nie będzie możliwy, ponieważ macOS przestawał uruchamiać aplikacje firm trzecich.

Big Sur zadebiutował – na liście aktualizacji komputery z 2013 r.

Nie instaluj macOS Big Sur na MacBookach Pro late 2013 i mid 2014

Dzisiaj okazuje się, że macOS Big Sur może być sporym problemem dla posiadaczy MacBooków Pro z lat 2013-2014. Proces aktualizacji na tych modelach nie jest finalizowany, bo komputery zawieszają się w pewnych momencie. Na ekranie nic wtedy nie jest wyświetlane, chociaż aktywne jest podświetlenie.

macOS 11 Big Sur: wszystko co musisz wiedzieć o nowym systemie Apple

Żadne z powszechnie znanych i polecanych metod przywrócenia MacBooka do życia nie dają rezultatów, a Apple miało niektórym osobom polecić zlecenie naprawy laptopa w autoryzowanym serwisie. Nie zostało jeszcze wyjaśnione, w czym może tkwić problem, dlatego posiadacze wspomnianych modeli powinni na razie unikać aktualizacji macOS Big Sur.

Tutaj znajdziecie listę aplikacji, które nie są zgodne z macOS Big Sur.