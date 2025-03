Lidl wyprzedaje akumulatory. Masa sprzętu na promocji

Już od 27 marca (a niektóre pozycje od 29 marca) w sklepach sieci Lidl pojawią się nowe promocje na przystępne cenowo narzędzia warsztatowe marki Parkside. W ofercie znajdziemy szeroki wybór urządzeń, które przydadzą się nie tylko w domowym warsztacie, ale również w ogrodzie i garażu. To doskonała okazja dla osób, które szukają niezawodnych elektronarzędzi w przystępnych cenach.

Lidl wyprzedaje akumulatory

Lidl oferuje dwa modele akumulatorów z serii X20V Team. Mowa tu o modelach 8 Ah i 12 Ah w cenach odpowiednio 249 zł i 349 zł. W ofercie Lidla nie zabrakło również narzędzi akumulatorowych. Akumulatorowy klucz udarowy 20V został przeceniony o 100 zł, dzięki czemu jego cena wynosi teraz 499 zł. To profesjonalne narzędzie idealne dla mechaników i majsterkowiczów zajmujących się naprawami samochodowymi.

Gazetka Lidla

Jednym z najciekawszych elementów oferty jest kompresor o mocy 550 W, który można nabyć za 349 zł. To nowość w asortymencie, która sprawdzi się w różnorodnych pracach wymagających sprężonego powietrza. W sprzedaży znajdziemy również zestaw do sprężonego powietrza za 39,99 zł oraz szlifierkę prostą lub kątową za 79,90 zł, idealne do precyzyjnych prac.

Oprócz klasycznych elektronarzędzi, Lidl przygotował również ofertę dla osób zajmujących się pracami w ogrodzie. W sprzedaży znajdziemy pilarkę łańcuchową spalinową o mocy 1,8 kW za 329 zł, co stanowi 40 zł oszczędności. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na myjkę wysokociśnieniową 2400 W za 499 zł, która idealnie sprawdzi się do czyszczenia kostki brukowej, elewacji czy pojazdów.

Po pracy warto zadbać o czystość warsztatu. Dlatego też Lidl oferuje odkurzacz do pracy na mokro i sucho o mocy 1300 W. Standardowa cena tego urządzenia to 219 złotych, lecz tym razem będzie można je kupić za 159 złotych.

Grafika: Grzegorz Ułan / Antyweb