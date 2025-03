Biedronka rozpieszcza majsterkowiczów. Akumulatory za grosze

Od 27 marca do 9 kwietnia 2025 roku sieć sklepów Biedronka oferuje niezwykle atrakcyjną promocję na elektronarzędzia marki Niteo. Klienci, którzy zdecydują się na zakup dwóch dowolnych elektronarzędzi tej marki, mogą odebrać zestaw startowy z akumulatorem i ładowarką za jedyne 1 zł. Standardowa cena tego zestawu to niemal 100 zł, co czyni tę ofertę wyjątkowo korzystną.

Jeden akumulator, wiele możliwości

Seria Niteo n 20V MAX to linia elektronarzędzi, w której jedno ogniwo zasila wiele urządzeń. W ofercie Biedronki znajdziemy m.in. wiertarko-wkrętarki, piły tarczowe, szlifierki kątowe oraz klucze udarowe. To rozwiązanie nie tylko oszczędza pieniądze, ale również miejsce w warsztacie. Do kupienia dostępne będą akumulatory z serii N 20 V Max System w wersji 2,5 Ah za 69,90 zł lub 4 Ah w cenie 99 złotych.

Gazetka Biedronki

Najciekawsze promocje na elektronarzędzia

W ramach aktualnej akcji promocyjnej można kupić:

Wiertarko-wkrętarkę Niteo za 79,90 zł – idealna do podstawowych prac domowych i montażu mebli.

za 79,90 zł – idealna do podstawowych prac domowych i montażu mebli. Szlifierkę kątową Niteo za 119 zł – doskonała do cięcia i szlifowania metalu oraz drewna.

za 119 zł – doskonała do cięcia i szlifowania metalu oraz drewna. Klucz udarowy Niteo za 149 zł – niezastąpiony przy pracy ze śrubami i nakrętkami.

za 149 zł – niezastąpiony przy pracy ze śrubami i nakrętkami. Pilarkę tarczową Niteo za 199 zł – sprzęt dla majsterkowiczów zajmujących się cięciem drewna.

za 199 zł – sprzęt dla majsterkowiczów zajmujących się cięciem drewna. Piłę szablastą Niteo za 109 zł – przydatna przy remontach i pracach budowlanych.

za 109 zł – przydatna przy remontach i pracach budowlanych. Wiertarkę udarową Niteo za 149 złotych — z wygodną walizką w zestawie.

Promocja na elektronarzędzia Niteo w Biedronce to okazja, by wyposażyć swój warsztat w potrzebne narzędzia w przystępnej cenie. System jednego akumulatora to praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie, a dodatkowo można oszczędzić poprzez zestaw startowy za 1 zł. Oferta jest ograniczona czasowo, więc warto się pospieszyć.

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb