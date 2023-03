Zwrot towaru do Biedronki bez gotówki. Zamiast niej... vouchery na zakupy

Sklepy, także stacjonarne, przyzwyczaiły nas do wygodnych zwrotów niektórych towarów. Z tego mechanizmu korzystać możemy w popularnych sieciach, jak Biedronka czy Lidl. Wracając do domu orientujemy się, że nie potrzebujemy konkretnego przedmiotu? Wracamy, wypełniamy druk odstąpienia od sprzedaży, oddajemy towar i otrzymujemy zapłacone za niego pieniądze. Z reguły proces jest szybki, a pracownicy sklepów nie robią większych problemów i nie dociekają powodów zwrotów. Teraz ten proces będzie nieco bardziej skomplikowany - pod warunkiem, że robicie częste zakupy w Biedronce i zdarza wam się wracać z towarem na zwrot. Nowy regulamin sprawia, że zamiast gotówki będziemy otrzymywać... vouchery do sklepu.

Nie jestem przekonany czy to dobry ruch. Ograniczenie możliwości skorzystania z vouchera do 120 dni może wydawać się kontrowersyjne. Z drugiej jednak strony ruch ten może też ograniczyć falę zwrotów. Skoro zmiany w regulaminie zaszły, sieć musiała dostrzec konieczność ich wprowadzenia. A jak będzie w praktyce? Przekonamy się już od przyszłego tygodnia.

Co znalazło się w regulaminie obowiązującym od przyszłego tygodnia?

Zwrot towarów pełnowartościowych może być dokonywany wyłącznie na podstawie oryginału dowodu zakupu w terminie 30 dni od daty zakupu

Klienci mogą dokonać zwrotu towarów pełnowartościowych wyłącznie w sklepie Biedronka, w którym dokonano zakupu

Klienci mogą dokonać zwrotu pełnowartościowych towarów zakupionych w sklepach Biedronka za wyjątkiem następujących artykułów: wszystkie spożywcze (w tym dziecięce i suplementy diety) kwiaty (doniczkowe, cięte, krzewy i drzewka) alkohol i papierosy środki higieny osobistej (papier toaletowy, podpaski, pieluchy itp.) tablety, telefony komórkowe, komputery, pendrive, karty pamięci, kamery, aparaty, nawigacje GPS, konsole do gier, urządzenia z możliwością zapisu danych kosmetyki, chemia gospodarcza książki oraz czasopisma doładowania telefonów komórkowych gry komputerowe, oprogramowanie komputerowe i płyty bielizna, skarpetki, rajstopy, stroje kąpielowe, piżamy środki farmaceutyczne

Zwracany towar pełnowartościowy należy przekazać kasjerowi w sklepie Biedronka. Za zwrócony towar klient otrzymuje Voucher płatniczy na kwotę stanowiącą jego równowartość, tj. tożsamą z kwotą na przedłożonym oryginale dowodu zakupu (kwota po uwzględnieniu ewentualnych rabatów i obniżek)

Termin wykorzystania Vouchera płatniczego wynosi 120 dni, począwszy od dnia następnego po dniu, w którym Voucher płatniczy został wydany

Voucher płatniczy może zostać wykorzystany jedynie na kasie z obsługą

Jeden Voucher płatniczy można wykorzystać wyłącznie jeden raz

Pełny regulamin zwrotów w Biedronce znajdziecie na stronach sieci.